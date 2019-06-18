美方对联合国反恐事务副秘书长访问新疆大放厥词极其荒唐

据新华社北京6月17日电 （记者侯晓晨）针对美方官员就联合国反恐事务副秘书长访问新疆作出的有关表态，外交部发言人陆慷17日说，美方大放厥词，对中方和联合国无端指责，极其荒唐、完全徒劳。

当日例行记者会上，有记者问：美国副国务卿沙利文14日同联合国秘书长古特雷斯通电话，就联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫访问新疆“深表关切”。他称联合国方面此访“极不妥当”，“导致联合国反恐和人权方面的声望和信誉受到损害”。请问中方持何立场？

“首先我想说，美方有关官员的表态是极其荒唐的。”陆慷说，联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫于13日至15日访华，访问十分成功，加强了中国同联合国在反恐领域的合作，联合国方面对此访也给予了积极评价。

陆慷介绍，访华期间，沃伦科夫一行赴新疆地区参观访问，实地了解新疆地区反恐和去极端化的情况。中方近期也邀请过其他外国官员、驻华使节、记者、学者赴新疆地区参观访问。不少人都在实地参访后表示，访问对他们了解新疆的真实情况很有帮助，都积极评价中国政府采取的举措，都认为中国的经验值得借鉴。

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