帕劳修改海洋保护区计划 为日本渔船留“后门”

南太平洋岛国帕劳决定修改一个范围广阔海洋保护区的规划，以期为日本拖网渔船留出捕鱼空间。

法新社17日报道，帕劳一直大力保护海洋资源，打算明年关闭50万平方公里海洋专属经济区80%的水域，禁止商业捕鱼，剩余区域全部留给帕劳渔船作业。

不过，帕劳总统小汤米·雷门格绍说，日本希望帕劳改变这一规划，帕劳上周通过立法，允许一些外国长线拖网渔船进入帕劳水域作业。

日本是帕劳主要的经济援助国之一。雷门格绍确认，修改规划是向来自日本冲绳县的渔船提供作业水域，“我们与日本关系密切，希望容留他们”。

联合国粮食及农业组织今年警告，全球渔业资源面临过度捕捞。

帕劳自然资源部长乌米奇·森盖鲍说，这些改变不会损害海洋保护区的生态环境。

皮尤·贝尔塔雷利海洋遗产组织协助帕劳政府制定海洋保护区规划。这一组织的高级主管阿什莉·西丽拉说，他们正在评估这些改变，“完成全面分析以前，我们依然支持帕劳作为海洋保护的领先者”。

帕劳2009年划定全球第一个鲨鱼保护区，打算从明年开始禁止使用伤害珊瑚礁的防晒霜。（田野）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、杨牧)