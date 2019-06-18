中芬冰雪运动合作论坛举行

本报北京6月17日电 （记者季芳）2019年是中芬冬季运动年，由北京体育大学和人民网人民体育共同主办的第二届中芬冰雪合作论坛日前在北京体育大学举行。来自中芬两国冬季项目领域的官员、学者及产业从业者等近200人参加了此次论坛。
参会各方就如何进一步推动中芬体育合作，做大做强中国冰雪产业进行了深入探讨和交流。大家一致认为，中芬体育合作应从竞技层面向大众参与层面积极拓展，促进冰雪运动的普及推广，加快冰雪产业发展，推动中芬体育合作登上新台阶。
《 人民日报 》（ 2019年06月18日 13 版）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】