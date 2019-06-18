中芬冰雪运动合作论坛举行

本报北京6月17日电 （记者季芳）2019年是中芬冬季运动年，由北京体育大学和人民网人民体育共同主办的第二届中芬冰雪合作论坛日前在北京体育大学举行。来自中芬两国冬季项目领域的官员、学者及产业从业者等近200人参加了此次论坛。

参会各方就如何进一步推动中芬体育合作，做大做强中国冰雪产业进行了深入探讨和交流。大家一致认为，中芬体育合作应从竞技层面向大众参与层面积极拓展，促进冰雪运动的普及推广，加快冰雪产业发展，推动中芬体育合作登上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 13 版）

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