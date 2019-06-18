劳动力短缺 日本运输相关行业“瞄准”女司机

由于劳动力短缺，日本运输相关行业越来越多招聘女性出任原来以男性为主的工作岗位，例如司机。

日本共同通讯社16日报道，搬家企业酒井搬家服务公司现在雇用30名女司机，打算明年3月底以前雇用200名女司机。

京都一家出租汽车企业2013年就推出专由女司机驾驶的出租车，目前雇用9名女司机。这家企业一名负责人说，起初有人怀疑女司机能否胜任，但她们上岗后的表现获得好评。

为支持女性就业，一些日本企业采取弹性工作制等措施，方便女性职工在家庭和工作之间寻求平衡。例如，西日本旅客铁道公司自今年4月以来设置24小时托儿所，允许有孩子的员工每月上班天数略少，方便他们照顾孩子。

西日本旅客铁道公司女司机川端圣子(音译)有3个孩子，为照顾家人，她每个月最多工作8天。即便这样，圣子说，如果没有孩子的祖父母帮忙，她仍难以继续工作。（袁原）【新华社微特稿】

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