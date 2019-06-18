美媒报支持率不敌拜登　特朗普迁怒民调专家

多家美国媒体16日报道，总统唐纳德·特朗普已经解雇3名竞选团队民意调查专家，理由是显示特朗普大幅落后于民主党籍总统竞选人、前副总统乔·拜登的内部民调外泄。

多名消息人士16日向美国有线电视新闻网(CNN)披露，2016年加入特朗普竞选团队的民调专家迈克尔·巴塞利切和亚当·盖勒被“炒”，转而与支持特朗普的“美国优先”超级政治行动委员会合作。

竞选团队同时与“投票公司”总裁兼首席执行官布雷特·劳埃德断绝往来。白宫高级顾问凯利安妮·康韦先前供职于这家企业。

美国《纽约时报》同一天报道，3人遭解雇的主要原因是内部民调外泄。消息人士向CNN提供另一种解释，即民调结果不太满足总统需求。民调专家托尼·法布里齐奥和约翰·麦克劳克林有望留任。

CNN等多家媒体数周前报道特朗普竞选团队曾对17个州作内部民调。美国广播公司14日援引民调详细数据报道，特朗普在宾夕法尼亚、威斯康星和佛罗里达3个关键州的民意支持率大幅落后于拜登，最大差距达16个百分点。特朗普在传统“红州”得克萨斯仅领先拜登两个百分点。

这一民调3月15日至28日完成，其间司法部长威廉·巴尔发布为特别检察官罗伯特·米勒所作“通俄”调查撰写的报告摘要。

特朗普竞选团队经理布拉德·帕斯凯尔回应上述报道时说，这些“过时”数据早于“通俄”报告摘要发布和民主党籍竞选人开始阐述政策主张，因而“没有意义”；竞选团队最新民调显示特朗普支持率大幅攀升。

特朗普定于18日晚在佛罗里达州奥兰多正式启动2020年连任竞选。消息人士向CNN披露，特朗普尤其重视拜登，认为他对自己争取蓝领阶层选民构成严重威胁。

另据法新社援引16日发开的两项民调报道，特朗普民意支持率落后于拜登等5名民主党籍竞选人；多数民主党选民认定拜登最有可能在2020年总统选举中击败特朗普。

两项民调分别由福克斯新闻频道和哥伦比亚广播公司6月9日至12日以及5月31日至6月12日完成。（海洋）【新华社微特稿】

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