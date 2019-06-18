中国2019世界集邮展览落幕

本报武汉6月17日电 （记者田豆豆、范昊天）17日，为期一周的中国2019世界集邮展览正式落下帷幕。共有85个国家和地区的1239部4683框邮集参加展出，接待游客超过40万人次，均创历史之最。在16日晚举行的颁奖晚会上，评审委员会对参展的811部3433框展品及145部文献展品进行了评审，评出大金奖40部、金奖111部。
据悉，本届邮展“国际范儿”十足，联合国以及澳大利亚、新西兰、印度尼西亚等9个国家和国际组织的邮政部门，专门为本届邮展发行主题邮票。为了铭刻邮展盛况，展示城市魅力，世界邮展执委会决定，在武汉东湖高新区设立中国2019世界集邮展览纪念邮局，开设“世展介绍、申办历程、邮票中国、方寸武汉、光联世界”五个展览区，陈列本届邮展的会徽、会标、会旗、吉祥物等。
会上举行了世界集邮展览旗帜交接仪式，下届展览将在英国伦敦举行。
《 人民日报 》（ 2019年06月18日 07 版）
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