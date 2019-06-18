指认美国在做局油轮遇袭事件 伊朗酝酿更多动作

伊朗议会议长阿里·拉里贾尼16日暗示，美国可能是阿曼湾油轮遇袭事件的主使，旨在做局、向伊朗施加压力。

伊朗媒体同一天报道，伊朗正着手中止履行伊朗核问题全面协议更多条款。

【暗批自导自演】

官方的伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗议会议长拉里贾尼16日告诉议员，美国可能是阿曼湾油轮遇袭事件黑手，有意为美方对伊方发动的“经济战”提供“弹药”。

拉里贾尼说：“鉴于（美国）对伊经济制裁没有任何效果，针对油轮的蹊跷行径……似乎是为策应这些制裁。”

两艘油轮分别属于挪威和日本海运企业，13日在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域相继遭到袭击。美国14日指认伊朗是黑手。伊朗否认并认为这一事件“蹊跷”。

依照拉里贾尼的说法，类似做法在第二次世界大战期间就有先例，“二战时，美国人在日本附近（海域）袭击自身船只，来为敌对（行动）制造借口”。

针对油轮遇袭疑团，俄罗斯和德国呼吁查清事实，主张避免冲突；日本认定美方指认迄今没有令日方信服，要求美方提供确凿证据。14日晚，继美方作出指认，英国外交大臣杰里米·亨特说，英方结论是，“几乎可以肯定”伊朗军队分支、即伊斯兰革命卫队袭击油轮。伊方抗议英方无端指认，要求后者予以更正。

【酝酿更多动作】

半官方的伊朗塔斯尼姆通讯社16日报道，伊方有意中止履行伊核协议更多条款。

这家通讯社说，“伊朗原子能机构明天（17日）将在阿拉克重水反应堆宣布已经采取的初步举措，以进一步减少伊方在伊核协议（框架）内所承担的义务”。

依照这家媒体的说法，伊朗原子能机构即将宣布的举措涉及增加阿拉克重水反应堆浓缩铀储量和提升重水生产能力。

伊朗2015年7月与美国等六国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取国际社会解除对它的制裁。依据协议，伊朗须改造阿拉克重水堆；改造期间，伊朗最多可保存130吨重水；改造完成后，“配额”降至90吨；超出部分，伊朗须移送至境外。

美国去年5月宣布退出伊核协议并恢复对伊朗制裁，引发国际社会担忧。时隔一年，伊朗政府今年5月上旬宣布中止履行伊核协议部分条款，敦促其他协议签字方7月7日以前满足伊方利益诉求，否则伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。（闫洁）（新华社专特稿）

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