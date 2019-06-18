美国国防部宣布向中东增派1000名美军应对伊朗威胁

人民网华盛顿6月18日电（记者 张梦旭） 据美国有线电视新闻网报道，美国五角大楼17日宣布，将向中东地区增派1000名美军，用于加强该地区美国驻军和盟友的防卫，应对伊朗威胁。

“为响应美军中央司令部关于增派部队的要求，在参谋长联席会议主席的建议下，我已与白宫协商，批准增派1000名部队用于防御目的，应对来自空中、海上和地面的威胁。”美国国防部代理部长沙纳汉在一份声明中说。

沙纳汉还表示，最近伊朗发动的袭击证实了美国收到的有关伊朗军队及其代理人的敌对行为的可靠情报，这些敌对行为威胁到美国在该地区的利益。他还表示，美国不寻求与伊朗冲突，增派部队是为了确保美国在中东地区军事人员的安全，保护美国国家利益。美国将继续监控局势，必要时调整部署方案。

此外，美国国务卿蓬佩奥将于18日前往位于佛罗里达州的美军中东司令部指挥中心。蓬佩奥此前表示，特朗普政府仍在考虑对伊朗采取军事行动。五角大楼近日还公布了一组详细照片，称这些照片显示伊朗船只从6月13日阿曼湾遇袭的两艘油轮之一上清除了一枚地雷。美国将此次袭击归咎于伊朗。伊朗对此坚决否认。

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