阿根廷和乌拉圭遭遇停电 疑似电力输送系统故障

疑似因电力输送系统故障，多个拉丁美洲国家16日遭遇停电。
阿根廷Edesur电力公司当天在社交网站“推特”发布文字，证实因“电力输送系统大规模故障”，阿根廷和乌拉圭遭遇大面积停电。德新社报道，停电导致阿根廷供水系统和首都布宜诺斯艾利斯地铁系统不同程度受到影响。
乌拉圭UTE电力公司说，阿根廷输电网络故障导致电力输送系统16日7时许停止运行，乌拉圭绝大部分地区和邻国多个省电力供应中断。
阿根廷女子莎拉说，交通信号灯停止运行，加油站无法给汽车加油，“这非常奇怪，从来没有过这么大（范围停电）”。
阿根廷《民族报》报道，这次停电波及巴西和智利。按照英国广播公司的说法，巴拉圭同样停电。
阿根廷能源部说，正在调查这次停电的确切原因，一些地区电力供应正逐步恢复，但全面恢复需要数小时。
UTE电力公司说，停电一个多小时后，电力输送系统逐步恢复运行，“一些沿海城市恢复供电，（我们）正努力全面恢复电力供应”。（闫洁）【新华社微特稿】
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