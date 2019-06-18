伊拉克首都附近一军事基地遭火箭弹袭击

伊拉克军方17日说，首都巴格达以北一军事基地当天遭3枚火箭弹袭击。该军事基地驻扎着负责训练伊拉克部队的美军官兵。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，3枚“喀秋莎”火箭弹当晚击中位于巴格达以北约20公里的塔季军事基地。声明未提供袭击事件的更多细节。

另据媒体报道，此次袭击未造成人员伤亡，袭击发生后基地内响起警报声。

截至目前，尚未有任何组织或个人宣称制造了这起袭击。

美国驻伊拉克大使馆5月15日说，美国国务院已下令驻伊拉克大使馆和驻库尔德自治区城市埃尔比勒领事馆的美方非紧急工作人员撤离伊拉克。同月19日，巴格达市中心“绿区”遭火箭弹袭击，一枚火箭弹在美国驻伊拉克大使馆附近的空地上爆炸，未造成人员伤亡。（记者张淼）

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