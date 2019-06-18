以色列与世行签署协议助力发展中国家网络安全建设

以色列经济和产业部与以色列国家网络局17日宣布，以色列与世界银行当天签署一份协议，以色列将帮助发展中国家进行网络安全能力建设。
根据该协议，以色列通过加入世界银行的数字发展伙伴关系项目来推动发展中国家在网络安全、互联网接入、大数据利用等领域的能力建设。以色列将与发展中国家分享应对网络攻击的知识和经验，并确保其学术界和企业界能为这些国家提供建议和帮助。
作为该协议的一部分，以色列还将与日本、英国、芬兰、丹麦和挪威等国以及全球移动通信系统协会等一道参与网络保护战略和项目的推广。
以色列国家网络局局长伊加尔·温纳在当天发表的一份声明中说，非洲和亚洲国家对以色列在网络安全领域的知识和技术有着巨大需求。通过该协议，以色列可以贡献其在网络产业和研究方面的知识，同时在网络安全领域的全球行动中保持领先地位。
以色列总理内塔尼亚胡今年1月曾表示，以色列拥有500多家网络安全公司，数量位居世界前列，2018年以色列的网络安全产业出口额超过50亿美元。（记者陈文仙 吕迎旭）
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