埃及前总统穆尔西去世

埃及前总统穆尔西17日在首都开罗去世，终年67岁。
据埃及官方《金字塔报》网站报道，穆尔西当天作为被告接受一起间谍案审理时去世。
报道说，庭审期间，穆尔西请求发言并获法官批准，此后他晕倒在法庭上并被送往医院，原因为心脏病发作。
来自穆斯林兄弟会的穆尔西2012年当选埃及总统，执政一年后在大规模民众示威中被埃及军方解除职务。穆尔西下台后，穆兄会被埃及当局列入恐怖组织名单。2017年9月，埃及最高上诉法院以向卡塔尔泄露国家机密的罪名，判处穆尔西25年监禁，且不得上诉。（记者吴丹妮）
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