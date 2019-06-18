通讯：中国电影在澳大利亚不断收获新粉丝

中国功夫电影曾在澳大利亚圈粉无数。如今，随着公路喜剧《人再囧途之泰囧》、军事动作片《战狼2》以及科幻电影《流浪地球》等影片在当地热映，中国电影在澳大利亚不断收获新粉丝。

在日前闭幕的悉尼电影节上，《地久天长》等多部中国导演执导的优秀作品上映，吸引了许多当地观众。

悉尼电影节导演纳申·穆德利告诉记者，今年中国电影票房表现强劲，观众反响也很热烈。“《地久天长》在柏林电影节斩获最佳男、女演员银熊奖，上映效果很棒。”

穆德利说，他本人也十分喜欢这部影片，尽管电影片长接近3小时，他仍希望它更长一些，“这是一部史诗级电影，（演员）表演也非常出色”。

中国电影在悉尼电影节热映是近年来中国电影在澳大利亚市场日益得到认可的缩影。

中国影片海外发行方华狮电影澳新地区发行经理梁晓告诉记者，从总体趋势上看，中国电影在澳大利亚发行数量越来越多，票房也越来越好。“以前我们一般每年上映4至5部中国电影，但现在平均每个月就有2至3部中国电影上映。”

梁晓说，中国电影在澳大利亚越来越流行，一方面是得益于当地华人数量不断增加，另一方面也是因为电影口碑越来越好。“中国电影只要坚持讲自己擅长的故事就能填补（西方电影市场）空白，《流浪地球》就是很好的例子，西方观众看了这么多年科幻片，从来没见过一个故事是带着地球一起跑的。”

除了视角新颖独特，一些中国喜剧电影也成功打破文化隔阂，为澳大利亚观众带来欢笑。

“我很多澳大利亚朋友都很喜欢《泰囧》这部影片，他们可能不理解玩笑中的细节，但这种幽默感是共通的。”梁晓说。她认为，中国电影需要找到东西文化之间相通的地方，讲故事，以吸引更多澳大利亚观众。（郭阳 莱维·帕森斯）

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