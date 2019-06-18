比利时鲁汶孔子学院举办第三期本土汉语教师培训

比利时鲁汶孔子学院第三期本土汉语教师培训专题讲座。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔6月17日电 （记者 任彦）比利时鲁汶孔子学院举办的本土汉语教师培训16日结束。参加培训的教师普遍反映，培训内容很有针对性，对于他们提高教学水平很有帮助。

中国驻比利时使馆教育处参赞郑保国出席开班仪式并致辞，他说，中比两国全方位友好合作伙伴关系不断深入发展，极大地推动了比利时学生和民众学习中文的兴趣和需求，这对比利时汉语教师队伍提出了新的挑战和更高的要求。加强本土汉语教师培训，不断提高本土汉语教师的素质和教学水平，具有重要意义。

来自比利时大学、中学和一些汉语培训机构的45名本土汉语教师报名参加了培训。在为期三天的培训中，来自北京语言大学的苏英霞教授和北京大学的钱旭菁副教授举行了六个专题讲座，分别是“汉语作为第二语言教学的基本原则与教学体现”“汉语词汇与语法教学失误案例分析”“汉语课堂教学录像观摩与讨论和例句的设计”“易混淆词辨析”和“阅读教学设计”。

据鲁汶孔子学院外方院长黎伟介绍，这是鲁汶孔子学院连续第三年举办的第三期本土汉语教师培训，该项目已成为鲁汶孔子学院的一个品牌项目，受到比利时本土汉语教师的欢迎。“在孔子学院总部的大力支持下，我们从中国聘请对外汉语教学领域的专家，为比利时本土汉语教师举办专题讲座。”

鲁汶大学汉学系教师利斯·盖斯肯（中文名：黎诗）对记者说，她连续三年参加了三期培训，每期培训都有很大收获，“授课的专家理论功底深厚，教学经验丰富，通过鲜活的案例讲授一些很实用的教学方法，对于比利时本土汉语教师来说是难得的学习交流机会。”

16日下午，鲁汶孔子学院中方院长邓新华主持了培训结业式。她表示，专题培训虽然结束了，但鲁汶孔子学院仍将与本土汉语教师密切联系，及时了解汉语教师的需求，提供力所能及的帮助。“我希望，通过各种形式的学习和交流，使比利时汉语教学水平得到不断提高。”

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