世界卫生组织将游戏成瘾列为精神疾病

日前，世界卫生组织（简称世卫组织）召开第七十二届世界卫生大会。此次会议通过了《国际疾病分类》第十一次修订本，正式将游戏成瘾列为“精神疾病”。

《国际疾病分类》含有约5.5万个与损伤、疾病等有关的独特代码，使专业医疗卫生人员能通过统一代码交换世界各地的卫生信息，是确定全球卫生趋势和统计数据的基础。新版《国际疾病分类》将于2022年1月1日起正式生效，届时各成员国须引入相关的治疗与预防措施。

游戏成瘾又被称为“游戏障碍”。新版《国际疾病分类》将游戏障碍列入精神疾病范畴，并指出相关症状包括：无节制沉溺于单机或网络游戏；因过度游戏而忽略其他兴趣爱好和日常活动；明知会产生负面后果却仍沉溺于游戏等。世卫组织表示，确诊游戏障碍往往需要相关症状持续至少12个月，如果症状严重，观察期也可缩短。

游戏障碍除导致相关人员的攻击行为和心理抑郁等问题外，还会带来身体缺乏锻炼、忽略健康饮食、视力或听力下降、睡眠不足等一系列健康问题。世卫组织提醒，游戏玩家应注意控制游戏时间，避免影响到其他日常活动，还应警惕玩游戏给身心健康和社交方面所带来的变化。

一些国家已将游戏障碍视为公共卫生问题。英国于2018年6月开设了第一家公立的网络成瘾诊所；韩国已制定法律，禁止16岁以下青少年在午夜到早上6时之间玩网络游戏；在日本，游戏公司给软件设置了提醒功能，若玩家每个月游戏时间超过一定时限，就会收到游戏软件发出的提醒。

日本放送协会报道认为，新的《国际疾病分类》有助于加深人们对游戏障碍问题的科学认知，鼓励医学界增加新的研究方向。伦敦南丁格尔医院的首席科技成瘾症专家理查德·格雷厄姆认为，将游戏障碍归为精神疾病，有助于医院为游戏成瘾者提供更专业的服务。

一些游戏企业对此作出积极回应。日本索尼公司首席执行官吉田宪一郎称，为解决游戏障碍问题，公司建立了一个评级系统，根据年龄对玩家进行限制。对于含有暴力等主题的游戏，索尼也限制了购买软件的年龄。在索尼生产的游戏机上，还安装了家长控制系统，用于限制孩子玩游戏的时间。

也有一些游戏企业表达不同意见。据报道，包括美国游戏产业协会、欧洲游戏开发者联合会以及澳大利亚、韩国、南非、巴西等国在内的游戏行业协会发表联合声明，表示这一疾病分类的证据还不够充足，希望世卫组织重新进行审查。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 18 版）

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