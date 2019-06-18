日本拟修改法律支持民众进一步延迟退休

近日，日本政府宣布将修改现行的《高年龄者雇用安定法》，要求企业采取措施，以便让有意愿工作的老人能工作到70岁。除了原有的废除退休制、延迟退休年龄等内容外，日本政府拟要求企业实行支持老年员工到其他企业再就业、帮助老年人创业等措施。预计日本政府明年将向国会正式提交这一法律的修正案。
日本是世界上人口少子化、老龄化最严重的国家之一。据统计，目前65岁以上老人占日本总人口比例达27.7%，75岁以上老人占13.8%。如何解决劳动力不足问题成为日本社会面临的重要课题。2018年，日本劳动年龄人口降至7545.1万人，占总人口的比例为59.7%，创下1950年以来新低。预计到2049年，这一比例将进一步减少30%。
日本政府为此提出“终身不退休社会”理念，鼓励有意愿的老年人继续工作，以保持经济发展动力，支撑社会保障制度的顺利运转。现行法律规定，对有工作意愿的65岁以下员工，企业不得以年龄原因将其辞退。调查显示，日本65—69岁的老年人中，有65%表示“愿意工作”，但实际就业者比例仅为46.6%。日本政府希望通过修改法律，改善老年人就业环境。
一些日本企业对此表示期待。东京都立川市有一家名为“日本综合警备”的保安公司，大量雇用已超过退休年龄，但身体健康且愿意继续工作的人。在这家企业，年龄最大的员工86岁，60岁以上员工达到184人，占总职员人数的一半。为了保障老年人的工作安全，该企业每天上班之前都会细致地检查员工的身体状况，例如给员工量血压等。保安公司的负责人认为：“保安工作是与人打交道的工作，非常适合人生阅历丰富的老年人。如果国家通过70岁也可以工作的法律，将会吸引更多老人加入我们。”
日本一些媒体分析认为，在日本平均预期寿命增加和劳动力不足的背景下，鼓励和支持老年人就业非常重要，但出台新法律时需注意避免给企业施加过大压力。此外，老年人个体情况不同，实施延迟退休要根据具体情况具体分析。
（本报东京电）
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