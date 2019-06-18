印度对28种美输印产品加征报复性关税

本报新德里6月17日电 （记者苑基荣）印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部15日晚发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。这一名单先前包含29种产品，但此次公告删除了一种虾类产品。

数据显示，印度目前是美国杏仁最大购买国，2018年印度购买了价值5.43亿美元的美国杏仁，超过美国杏仁总产量的一半。印度还是美国苹果的第二大买家，2018年购买了约1.56亿美元的美国苹果。

一年来，印美双方谈判解决贸易摩擦的尝试未取得进展。2019年年初以来，美国政府多次抨击印度“高关税”，要求印度向美国企业开放市场。今年6月5日，美国以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入”为由宣布取消印度普惠制待遇，这一决定涉及56亿美元印度输美商品，令两国贸易关系日趋紧张。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 17 版）

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