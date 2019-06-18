布基纳法索总统出席中国援布100所小学项目开工仪式

新华社洛美6月15日电 （记者肖玖阳）瓦加杜古消息：布基纳法索总统卡博雷15日出席中国援布100所小学项目开工仪式，对中国支持布基纳法索的发展表示感谢。

卡博雷在仪式上说，中国援布100所小学项目是布中复交以来第一个重大项目。复交一年来，布方与中方在教育、医疗卫生、农业、职业培训、安全等领域开展广泛合作，相信会有越来越多的布中合作项目落地，造福当地百姓。

中国驻布基纳法索大使李健表示，这一项目是中非合作论坛北京峰会“八大行动”在布实施的具体成果，是双方教育领域务实合作的标志，也是巩固中布长期友好的民心工程。

布国民教育、扫盲和民族语言推广部长斯坦尼斯拉斯·瓦罗对中国政府表示衷心感谢，认为这一项目充分体现了中国是布的真朋友、好朋友。

据了解，中国援布100所小学项目由中国政府出资，当地政府组织实施。项目学校分布在14个省的教学条件简陋的偏远地区。项目完工后，预计将有近3万当地小学生受益。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 17 版）

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