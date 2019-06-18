中国客车助力古巴城市交通优化升级（第一现场）

哈瓦那市民正在搭乘宇通公司制造的公交车。

本报记者 刘旭霞摄

哈瓦那市民在宇通公司捐赠的公交站候车。

本报记者 刘旭霞摄

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中国宇通自2005年进入古巴市场以来，经过14年发展，累计出口古巴客车10785台，近10年在古巴进口客车中占有率达95%以上。作为中国装备制造业在古巴“走出去”的典范，宇通不仅为古巴提供了适合当地的优质产品和服务，还不断通过技术输出帮助古巴企业提升客车制造业水平，为当地创造了大量就业，极大提高了古巴交通领域的国际化水准。

在位于古巴首都哈瓦那的哈瓦那革命广场附近，两个红蓝色调的露天公交站台尤为引人注目。市民们坐在顶棚下的长椅上悠闲地等待。一辆长18米、橙黄色的三门公交车缓缓靠站、稳稳停住，乘客便起身排成长队井然有序地上车。

“深切感受到来自中国的深情厚谊”

这辆公交车是来自中国郑州的宇通客车，站台是该公司在今年4月份为古巴捐赠的两个公交站中的一个。“中国的客车，中国的公交站台，让我们古巴市民深切感受到来自中国的深情厚谊。”今年68岁的哈瓦那老人吉列尔莫对记者竖起大拇指，称赞宇通客车宽敞舒适、质量好。

“宇通”的品牌标识在古巴可谓家喻户晓。走在哈瓦那街头，随处可见宇通客车在城市中穿梭，成为一道流动的城市风景线。郑州宇通古巴办事处总经理王童介绍，截至目前公司出口到古巴的客车已累计达到10785台，此外还有349台工程机械设备。2005年3月，第一批12台宇通客车出口到古巴，经过14年的深耕发展，宇通客车的中国出口市场占有率已连续10年超过99%，近10年古巴进口客车中，宇通占有率达95%以上。

记者和当地乘客一起坐上了公交车，一路上，行车非常平稳。“中国的公司宇通给我们带来了优质的客车，行驶安全，车厢明亮，尤其是车门的开合非常灵便和安全。”公交车司机拉斐尔已经有37年的驾驶经验，他对记者表示，“操作这台客车已经一年时间，至今没有出现任何问题，驾驶这辆公交车令人愉悦”。

王童介绍，由于古巴当地高温、高湿、高盐的环境，此前宇通车辆出现漆面脱落和锈蚀现象，后来宇通与德国杜尔公司合作，斥两亿元人民币巨资为古巴量身定制了整车车身及车架电泳线，大大提升车辆使用寿命，防腐防锈性能得到全面提升，2008年以后的车辆再也没有出现过面漆锈蚀现象。

“宇通客车载客量大、安全舒适，甚至有些还装上了电冰箱、电视和洗手间，极大改善了古巴市民和游客的出行条件。”哈瓦那大学经济系副主任何塞·波索对记者表示，宇通为各个细分市场提供不同车型，包括城市公交、长途客运车、旅游车、校车、劳工车等，服务网络遍布古巴各个角落。

“中国汽车装备非常贴近我们的需求”

目前，宇通客车已成为中国装备制造业“走出去”的典范，中国装备走出去有利于实现外贸从“大进大出”向“优进优出”转变。

除了整车出口，从2006年开始，宇通便与古巴交通部合作，委托古巴工业部下属的CAISA工厂在当地进行整车全散件组装，累计组装整车914台，为古巴交通车制造领域节省了1500万—2000万美元外汇。通过技术转让，宇通帮助古巴提高当地客车企业制造技术水平。

此外，自2014年起，宇通开始与CAISA工厂联合研发的7.5米DIANA品牌车辆，加入了40%的本地化生产零部件，迄今为止已生产1475台车辆，带动了古巴客车上游供应商的发展。

“组装工厂为古巴创造了大量就业，对促进当地经济发展也起到了非常大的作用，古巴和中国两国企业合作更加趋于全面和深入。”何塞·波索表示。

王童告诉记者，宇通的发展实际上经历了三个阶段，从最初的“有啥卖啥”到“要啥卖啥”，再到现在的“啥好卖啥”。比如，宇通专门为古巴定制了柴油版的T7，这款车型是在国内许多大型会议指定的商务用车，在古巴运营的两年间表现非常优秀。

“全世界客车发展的趋势是电动化、网联化、共享化、智能化，目前古巴也正在紧跟全球客车发展的步伐。”王童介绍说，2016年，宇通向古巴投放了第一台纯电动客车，开启古巴新能源客车的新篇章。2017年，宇通又向古巴投放了第一台混合动力客车，实现了与传统柴油车相比近40%的节油性能。2018年，宇通向古巴批量销售了40台混合动力客车。

“古巴一方面能源紧缺亟须节能减排，另一方面需要更新陈旧的交通设备，更加高效、节能和环保的中国汽车装备非常贴近我们的需求。”古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·弗洛里多对本报记者表示，中国和古巴在环境保护方面具有广泛政策共识，古巴希望中国将更多的先进装备和技术引入到古巴，助力古巴城市交通优化升级，为古巴人民造福。

“合作开发更加广阔的拉美市场”

如今，宇通客车驰骋在古巴的大街小巷，已成为古巴人口中“客车”的代名词。良好的售后服务和配件供应使得宇通成为古巴各级政府及客户口中的标杆供应商。在古巴运营的成功经验，也成为宇通在拉美乃至全球拓展市场的有效经营模式。

王童介绍，为适应拉美地区的客车管理模式，宇通先后在古巴建设了两个大型维修中心和14个服务站。记者跟随宇通工作人员来到位于哈瓦那郊外不远的一个维修中心。各种不同车型和不同颜色的宇通客车在等待检修，与宇通合作的服务商Motor Centro的十几名工人正忙于检测。

总经理巴布罗·卡尔德隆告诉记者，“我们非常看重宇通的服务质量和对客户需求的快速反应，宇通不断对其产品更新换代，将客户的切实需求摆在第一位，因此宇通在古巴市场也取得了足够的信任。”

“宇通最先开始在古巴发展，然后入驻委内瑞拉、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、哥伦比亚、墨西哥等拉美国家。中国企业可以依托古巴工人良好的素质与当地企业合作开发更加广阔的拉美市场。”巴布罗·卡尔德隆表示。

“古巴地理位置在拉美地区极为重要，通过古巴，中国可以向拉美开拓更广泛的市场空间。”爱德华多·弗洛里多称，“希望更多像宇通这样的中国企业进驻古巴，通过共建‘一带一路’，打造古中美好合作前景”。

（本报哈瓦那6月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)