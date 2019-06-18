王毅会见第七十三届联合国大会主席

新华社北京6月17日电 （记者王卓伦）国务委员兼外交部长王毅17日在北京会见第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨。
王毅表示，当前国际形势面临来自单边主义和保护主义的挑战，各种霸凌行径和强权政治严重冲击以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。联大是坚持多边主义的最主要平台，希望今年9月举行的本届联大一般性辩论发出坚持多边主义的强烈声音。
埃斯皮诺萨表示，联合国感谢中国对多边主义的支持和在维和、发展、财政等领域对联合国工作的帮助，希望中国同联合国一道为坚持多边主义继续发挥重要作用。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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