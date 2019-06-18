新华社达卡6月17日电 应孟加拉国国民议会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩率团于6月15日至17日访问孟加拉国，分别会见乔杜里议长和法兹勒副议长，并出席“丝路一家亲”行动孟加拉国站系列活动暨“丝路之友俱乐部”成立仪式。

吉炳轩表示，中方高度重视中孟关系，视孟加拉国为南亚和印度洋地区重要合作伙伴。中方愿与孟方一道，落实好两国领导人达成的共识，深入推进共建“一带一路”合作，加强两国立法机关交往和民间交流，夯实两国关系民意基础，推动中孟战略合作伙伴关系向更高水平迈进。

孟方高度评价两国关系和在“一带一路”框架下的合作，表示愿进一步加强各领域务实合作，密切两国立法机关交流，增进两国人民传统友谊，更好地造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2019年06月18日 03 版）

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