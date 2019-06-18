新华社达卡6月17日电 应孟加拉国国民议会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩率团于6月15日至17日访问孟加拉国，分别会见乔杜里议长和法兹勒副议长，并出席“丝路一家亲”行动孟加拉国站系列活动暨“丝路之友俱乐部”成立仪式。
吉炳轩表示，中方高度重视中孟关系，视孟加拉国为南亚和印度洋地区重要合作伙伴。中方愿与孟方一道，落实好两国领导人达成的共识，深入推进共建“一带一路”合作，加强两国立法机关交往和民间交流，夯实两国关系民意基础，推动中孟战略合作伙伴关系向更高水平迈进。
孟方高度评价两国关系和在“一带一路”框架下的合作，表示愿进一步加强各领域务实合作，密切两国立法机关交流，增进两国人民传统友谊，更好地造福两国人民。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】