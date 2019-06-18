中国上榜数量蝉联第一

据新华社德国法兰克福6月17日电 （记者张毅荣、左为）在德国法兰克福举行的国际超级计算大会17日发布了全球超算500强最新榜单。中国境内有219台超算上榜，在上榜数量上位列第一，美国以116台位列第二，日本、法国、英国和德国依次位居其后。这是2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第四次位居第一。
中国企业也继续保持上榜数量优势。在此次榜单上，联想、浪潮和中科曙光分别以173台、71台和63台的数量位居全球超算制造商前三位。
新一期榜单的前四位较上次没有变化。美国超算“顶点”和“山脊”、中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分列前四位。
值得关注的是，本次入选500强榜单的全部超算的浮点运算速度均已突破每秒千万亿次。这份榜单的最低“门槛”是每秒1022万亿次。
全球超级计算机500强榜单始于1993年，由国际组织“TOP500”编制，每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。
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