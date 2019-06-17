第八届“兰亭杯”北京中小学生书法大赛颁奖举行

人民网讯 6月16日, 由团市委、市教委、市政协教文卫体委员会等单位共同主办的第八届“兰亭杯”北京中小学生书法大赛颁奖仪式在首都师范大学附属中学举行。颁奖仪式前，获奖代表及来自海内外的学生书法爱好者在现场泼墨习字，出席活动的嘉宾驻足观摩，专家现场悉心指导，并与同学们展开交流，共同创作祝福祖国七十华诞的书法作品；孩子们通过快闪的形式，现场演绎了一曲洋溢着青春和热情的《我和我的祖国》，生动表达出了新时代青少年对祖国的热爱。

本届书法大赛于2018年11月启动，将爱国主义与传统文化教育相融合,以“砥砺奋进七十载 挥毫共书新时代”为主题，倡导大家书写诗词歌赋、名言警句。截至作品征集阶段结束，累计有近3万名中小学生投稿参与,较往届征集作品数量再创新高，其中，收到来自河北的作品100余幅，港澳台地区的作品200余幅，海外地区作品100余幅。经过初评、复评两轮评选，共评选出一等奖作品50幅、二等奖作品100幅、三等奖作品200幅、优秀奖300幅，优秀书法教师奖10名，优秀组织奖8个。

颁奖仪式结束后，部分获奖作品将在首都师范大学附属中学展览一周，随后将在首都博物馆开展为期一个月的展览，并于下半年在各区书法特色学校进行巡展，通过巡展，进一步推动“书法艺术进校园”活动开展，广泛持续地提升全市中小学生对书法的兴趣，使书法艺术真正走进青少年的学习和生活，弘扬优秀传统文化，引领社会风尚，推动文明进步。

书法是中华传统文化宝库中的瑰宝，是传承中华文明的重要载体。“兰亭杯”北京中小学生书法大赛举办8年来，征集到的作品数量逐年增加，吸引了越来越多的青少年参与其中并对书法艺术产生浓厚的兴趣。

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