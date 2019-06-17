近日，第23届圣彼得堡国际经济论坛在圣彼得堡举行，来自世界各地70多个国家和地区15000名代表参加。论坛主题为“打造可持续发展议程”，围绕经济、文化、生态、科技、旅游等主题展开交流。

世界易经科学发展联合会主席蔡云飞在分论坛发表《和平是世界可持续发展的重要保障》的主题演讲。“当今世界正处在变革时期，国际形势发生了纷繁复杂的变化，地区冲突频繁发生，不利于世界安定和平的事件继续在蔓延，人类社会面临共同威胁和挑战在上升。这是当前和今后一个时期国际形势的基本态势。

蔡云飞说，对于当前全球国际秩序治理滞后，国际经济发展不平衡不平等问题，所引发的诸多矛盾冲突，世界各国要高度重视，深入思考，促进全球化可持续发展是个不可逆转的时代潮流，同时也是破旧立新重建国际格局的一个重要转机。

在全球化深入发展的时代，全人类命运与共，利益高度融合，灾难互相牵连，彼此相互依存，面对全球性的挑战，没有哪个国家可以置身事外，独善其身。面对人类社会的各种问题和挑战，单打独斗是行不通的，各国必须携手应对，群策群力，主动作为，敢于担当，标本兼治，综合施策，实现经济全球化的再平衡，推动经济全球化朝着更加平衡、包容、公平、可持续方向发展。

当前，全球贸易保护主义、单边主义势力抬头，经济全球化和自由贸易体制受到冲击，全球经济风险挑战加剧，世界经济的发展不可能建立在少数国家富裕发达，多数国家贫困落后的基础上，世界每个国家不分大小、强弱、贫富都是国际成员，都有选择自身发展和公平发展的权利，不能仅以发达国家的标准要求全世界，任何国家都无权把自己的意志强加于人，更不能恃强凌弱，唯我独尊，在考虑自身利益的同时以损害其他国家利益为代价。不平等的国际秩序难以带来持久的和平与稳定。目前世界经济发展进入了一个历史新时期，所以世界各国要抓住机遇“革故鼎新，兴利除弊”。只有勇于创新，勇于变革，才能突破世界经济增长和发展的瓶颈。要以负责任的精神共同担当，行动起来，以共商、共建、共享为理念，构建和平安全、民主透明、公平公正、包容普惠、合作共赢的新型国际合作关系。让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的利好。

文化是人类社会文明发展的灵魂，世界的发展离不开各个国家优秀文化的正确引导。《易经》是中华传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源，是中华民族思想、智慧的结晶，它含盖万有，纲纪群伦，广大精微，包罗万象，蕴含了古人洞察天地、感悟自然心得和处世为人的哲学，易经用太极、阴阳、五行、八卦大道至简的概述了宇宙中任何事物都存在阴阳五行对立互补的辩证和统一关系。它用自然之道的“平衡思维”，“举一反三”地阐述了事物发展的客观规律，启发人类“触类旁通，古为今用”，去解决面临的矛盾问题。

中华传统文化中，“大道之行、天下为公、达己达人、兼济天下、厚德载物、大爱无疆”等等，无不体现出了中华文明核心的社会价值观和普惠的世界观。中华民族一直在继承发扬这种优秀的传统文化美德，用共建“一带一路”的实际行动，带动各国经济联动发展，成效显著惠及世界，得到了国际社会的积极响应和支持。

全球化可持续发展的目的是造福人民，为人类服务的。随着科技的飞速发展，人工智能给人类生活方式带来便捷和改变，科技智能正在改变现有物质的存在，发展出新的物质规范，我们需要重新审视自身命运，关注技术与人文经验相结合，重新明确其在自然界中的定位，在发展过程中要严守人类安全和道德的底线，共同应对未来的发展。各国在发展中要总结发达国家的经验与教训，预防发展中给人类生存空间留下难以治理的后遗症。人类是命运共同体，地球是全人类的共同大家园，自然界养育了人类,我们也应该以同样的方式回报自然界，保护好生态环境，坚持走绿色、低碳、节约、集约和循环利用的健康发展之路，实现人与经济、社会、人与自然共同和谐，共同肩负起维护地球生态圈的历史使命。

世界和平与发展仍是当今时代的一大主题，和平是发展的前提和基础，没有和平就谈不上发展，只有在安定和平的国际环境中，世界各国才能保持正常的经济交往和顺利实现本国的发展计划。战乱和冲突则是国际贸易交往和经济可持续发展的重大阻碍，更是引发社会和经济发展逆行的主要因素。

安定和平的环境是世界可持续发展的重要保障。“天下兴亡，匹夫有责”，所以我们要放下小我，在个体与生命共同体的规则中，增强使命感，拥有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的大家气魄和情怀，肩负起时代赋予我们每个人的社会责任与历史使命。（陈枫 石国峰）

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