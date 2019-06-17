柬埔寨各界人士批评美国贸易保护主义政策

新华社金边6月17日电（记者毛鹏飞）柬埔寨政要和学者近日接受新华社记者采访时，批评美国的贸易保护主义和单边主义政策，认为美国的做法严重破坏了当今国际贸易规则秩序，阻碍了全球经济发展。

柬埔寨副首相贺南洪对新华社记者说，美国挑起的贸易摩擦不会给任何国家带来好处，只会对世界经济发展产生负面影响。美方做法不但损害别国利益，也损害美国企业、农民的利益，这说明挑起贸易摩擦、施行单边主义和保护主义没有赢家。

柬埔寨发展与资源研究所主席梅卡利安表示，美国挑起的贸易摩擦将给世界经济、特别是像柬埔寨这样的小型经济体带来长期负面影响。美国正在破坏众多国家通过几十年建立起来的国际贸易体系规则，这非常令人遗憾。

位于金边的亚洲愿景研究院院长强万纳里说，历史经验表明贸易战没有赢家，如果中美贸易摩擦继续升级，美国、中国和整个世界经济都会受伤。“美国政府推行单边主义和保护主义，严重威胁多边主义发展。支持开放、包容的多边体系的国家必须团结起来反对单边主义。”

贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，美国挑起的贸易战如今是全球经济的最大威胁。美国消费者在贸易战中首当其冲，他们承担了美国从中国等国进口商品涨价的后果。

马修斯说，美国政府应该停止错用、滥用“国家安全”借口推行保护主义和单边主义。保护主义就像癌症，是世界经济的头号敌人。打造互联互通、包容、自由、平等的世界经济，才是推动全球发展、消除贫困的关键。

柬埔寨内阁办公厅发言人埃塔表示坚定支持多边贸易体系。他说，任何人都不应该破坏国际贸易规则，“世贸组织规则必须得到尊重和施行”。

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