外交部：相信中菲能妥善处理渔船意外相撞事件

人民网北京6月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，荷兰王国外交大臣斯特夫·布洛克将于6月19日至22日对中国进行访问。

问：关于中菲渔船在南沙礼乐滩海域相撞事，菲总统府发言人确认，杜特尔特总统不出席今日就此事召开的紧急“内阁会议”，并称应让外交渠道发挥作用。请问中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。6月10日凌晨，在南沙礼乐滩海域发生一起中方渔船和菲方渔船意外相撞事件。中方对在此次事件中遇险的菲方渔民表示慰问。

这一事件发生后，中菲双方已通过多层级、多渠道进行了数次沟通。我想强调，这是一起海上渔船意外相撞事件。现在有关方面将这件事与两国人民友好感情挂钩，与两国关系挂钩，有人甚至还对此进行政治化解读，这些都是不适宜的。中方将本着高度负责的态度，继续全面、认真调查此事，也愿同菲律宾方面加强沟通，增信释疑，交流调查情况，查清事情原委和经过。我们相信中菲双方能够本着合作与友好精神，以事实为依据，妥善处理好此事。

我还想强调，中国和菲律宾隔海相望，两国渔民在南海长期友好相处，守望相助，都曾向对方遇险渔民倾力施救。中方高度重视海上安全，愿一如既往，加强与沿岸各国开展相关领域合作。

问：昨天香港举行了大规模游行。请问中央政府是否仍支持行政长官林郑月娥？

关于你提到的问题，这涉及香港特别行政区的事务，以及中央政府和特区政府之间的工作关系，这完全是中国的内部事务，不是外交问题。建议你向主管部门去了解。

在这里我可以提醒你注意一下，主管部门国务院港澳事务办公室的发言人已经很明确地对外作过表态，中央政府对林郑月娥行政长官和特区政府的工作一直是予以充分肯定的。中央政府也将继续坚定地支持行政长官和特区政府依法施政。

问：上周日，香港又发生了游行。你认为这是当地民众在表达他们的真情实感，还是仍然认为这背后有外国势力在插手？

答：你的问题涉及到了中国国内的问题。我已经说过，你应该向主管部门去了解。

至于你问到游行有没有外部势力插手，我们在这里也介绍过，很多事实表明，自从今年2月香港特区政府决定修例之后，一些外国政客甚至政府就散布过煽动性的言论。

问：6月14日，美国副国务卿沙利文同联合国秘书长古特雷斯通电话，就联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫访问新疆“深表关切”。他称联合国方面此访“极不妥当”，“导致联合国反恐和人权方面的声望和信誉受到损害”。请问中方持何立场？

答：首先我想说，美方有关官员的表态是极其荒唐的。

联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫于6月13日至15日访华，我们已发布了相关消息，大家可以查看。此次访问十分成功，加强了中国同联合国在反恐领域的合作，联合国方面对此访也给予了积极评价。

访华期间，沃伦科夫副秘书长一行赴新疆地区参观访问，实地了解新疆地区反恐和去极端化的情况。大家也知道，中方近期也邀请过其他外国官员、驻华使节、记者、学者赴新疆地区参观访问。不少人都在实地参访后表示，访问对他们了解新疆的真实情况很有帮助，都积极评价中国政府采取的举措，都认为中国的经验值得借鉴。

至于你提到的美方官员的言行，坦率地讲，美方不希望听到、看到国际社会就中国新疆地区的情况发出公正、客观的声音，这已经不是什么新鲜事了。大家可能还记得，今年3月，伊斯兰合作组织外长理事会第46次会议通过决议，赞赏中国为关怀中国穆斯林所作努力，表示愿加强同中国合作。当时美方也对此表示了不满。美国在中国新疆事务上污蔑中国政府的政策和举措，纯属干涉中国内政，我们已多次就此表明了中方的严正立场和坚决反对的态度。美方此次对沃伦科夫副秘书长访问新疆又大放厥词，对中方和联合国无端指责，这完全是徒劳的。

接待联合国秘书处官员访华，是中国同联合国正常合作的一部分，美方自己也曾接待过沃伦科夫副秘书长访问。所以说，美国没有资格对中国同联合国的正常合作说三道四。沃伦科夫副秘书长访问中国新疆地区是中国同联合国方面商定的访问行程一部分。美国一方面要中方就新疆地区采取的去极端化举措作出解释，但是当中方敞开大门、邀请联合国官员访问新疆地区的时候，又指责联合国的访问“极不妥当”，这究竟是一种什么逻辑？美方这些做法非常虚伪，毫无道理。

问：我的问题与阿曼湾油轮遭遇袭击有关。美国国务卿蓬佩奥称，他正与有关各方商讨针对此次油轮遇袭共同采取行动。请问中方是否会参与？中美两国是否讨论过如何应对此事？

答：中美双方就共同关心的国际和地区问题一直保持着各种形式的沟通。

至于你提到的最近在阿曼湾地区发生的情况，中方确实对海湾地区局势持续紧张感到担忧。我们注意到，多个国家和有关国际组织呼吁相关各方在事件彻底调查清楚之前不要仓促地作出结论，希望各方都能够保持冷静克制，避免导致地区局势进一步紧张。希望有关各方一道努力，共同维护有关海域航行安全和地区和平稳定，这也符合国际社会所有成员的共同利益。

问：据报道，旅日大熊猫香香延期送还的协议日前生效，中方能否证实？对此有何评论？

答：是的。我可以向你证实，根据《中国野生动物保护协会与日本国东京都共同开展大熊猫保护研究合作协议书》，在东京上野动物园出生的大熊猫幼崽“香香”本来应当在它满两周岁时送还中国，现在经中日双方商定并签署协议，“香香”送还中国的时间将延迟一年半，到2020年12月底。目前有关协议已经生效。

大家知道，大熊猫是中国的国宝，也是促进中外友好交流的“使者”。我们很高兴地看到，“香香”在日本期间得到了悉心照料和友好款待，中方从一个个细节中就能感受到日本人民对“香香”的喜爱与不舍。现在中方应日方请求，同意“香香”在日本多待一段时间。我们也希望这一决定能使“香香”更好地发挥中日友好“使者”的作用。

问：据美国媒体报道，中国军方在吉布提采取了“不负责任的行为”。报道称，中方通过部署无人机干扰美国在相关国际领空的飞行行动。请问中方能否证实？对此有何评论？

答：关于你提到的报道，经向中方主管部门中国国防部了解，美国媒体的报道与事实完全不符。中方一贯严格遵守国际法和驻在国法律，致力于维护地区安全稳定。

问：据报道，印度政府宣布，从16日起，对28种美国进口产品提高关税。评论称，印方此举旨在对美终止印普惠制待遇进行报复。中方对此有何评论？

答：关于对印度政府采取这一政策的权威解释，恐怕你只能向印方去了解。在此我只强调一点：任何国家都有权维护自己的正当权益。

问：上周日，美国国务卿蓬佩奥称，特朗普总统很可能在出席二十国集团（G20）领导人大阪峰会期间，在中美两国领导人会晤时提及香港问题。我想问，中方能否证实两国领导人确有在G20大阪峰会期间会面的计划？如果是，会不会谈到香港问题？

答：关于中美元首在G20大阪峰会期间是否见面，很多记者上周已就这个问题多次问了我的同事，我们的回答现在也没有变化：我们注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，中方会及时发布。

关于你提到的第二个问题，我想说，在中外交往的过程中，如果外方人士想了解中国的有关政策和情况，只要是真心善意的，中方对加强沟通从来都是持开放态度的。但如果任何人心怀偏见、毫无根据地指责中国内部事务，包括你刚才提到的中国香港特别行政区的事情，甚至以此为借口干涉中国内政，我们的态度非常坚决，那就是坚决反对。

问：外交部发言人上周曾说过，6月12日发生在香港地区的游行不代表当地主流民意。昨天香港地区又发生了游行，请问发言人是是否仍然认为这不代表当地主流民意？

答：首先我想再次提醒你，关于在香港特别行政区发生的事情，这是中国的内部事务，你应该向中方主管部门去了解。

至于你关心我同事上周的表态，我明确地告诉你，他说得没有错。任何损害香港繁荣稳定的行为都是香港主流民意所反对的。

问：还是关于6月12日香港地区发生游行的问题。据报道，当地民众不同意特区政府将游行定性为“暴动”。上周，外交部发言人回答记者时也提到这是“暴力行为”。请问发言人现在还认为这是“暴动”吗？在这个问题上，外交部的立场有没有变化？

答：国务院港澳事务办公室发言人已经就有关问题明确表态，请你去查阅。

我愿再次重申，中央政府强烈谴责有关暴力行为，坚定支持警队依法惩治，守护香港法治和社会治安。你问这个立场有没有变化？我明确告诉你，一点都没有变化。

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