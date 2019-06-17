印度比哈尔邦脑炎儿童死亡人数升至100

人民网新德里6月17日电 （记者 苑基荣）印度新德里电视台17日报道，过去16天，印度比哈尔邦穆扎夫法尔普尔县患急性病毒性脑炎综合征儿童死亡人数17日已经升至100人。死亡儿童都来自该县的两所医院，其中克里斯纳医学院附属医院有83名儿童死亡，克利瓦尔医院死亡17名。
报道称，目前有近300名儿童在医院急救病房进行救治。印度卫生部部长瓦德汉16日访问了克里斯纳医学院附属医院，查看病情。瓦德汉表示，他已经与每个涉事的人员进行了谈话，“尽管存在问题，但考虑到疾病的严重性，我非常赞赏这些医护人员为确保治疗所做出的努力。”
比哈尔邦首席部长库马尔对死去的儿童表达了悲痛，并宣布向每个涉事家庭支付40万卢比（约合4万元人民币）慰问金。库马尔表示，对这种疾病改邦缺乏认识。
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