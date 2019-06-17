中国日本史学会2019年年会在上海举行

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人民网讯 6月15日，由中国日本史学会、中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院、复旦大学日本研究中心、上海日本研究交流中心等联合主办的“中国日本史学会2019年会暨建国70年来日本史研究成果与新时代课题学术研讨会”在上海召开。

中国日本史学会会长杨栋梁在开幕致辞中指出，年会以建国70年来日本史研究的回顾与总结、新时代日本史研究的理论视角与前沿课题、“人类命运共同体”下的中日关系演进为主题，期待能够发表前沿性研究成果，繁荣学术，服务现实。中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院常务副院长赵克斌指出，作为院市合作尝试的智库平台参与本次年会，期待在繁荣中国的日本史研究并服务当下中日关系的大局方面做出贡献。

中国社会科学院前副院长武寅做了题为《新时代日本史研究的理论视角》的基调演讲。她指出，在历史上，中华文明不仅在亚洲，在世界文明史上也长期位居前列。中华民族复兴的核心是文明、文化复兴，而构建自己的学术理论体系与此紧密相关。宏观的理论视野可以帮助我们更深刻、更全面、更准确地把握研究对象，从而不为一时的现象所迷惑，如中日关系恶化时不会忧心忡忡，关系改善时也不会盲目乐观。新时代的中日关系任重而道远，我们要有使命感，有责任心，有实际行动。

会议邀请复旦大学一带一路与全球治理研究院常务副院长黄仁伟做了题为《5G与“一带一路”》主题演讲。

在年会闭幕式上，刚离任的驻日大使程永华的夫人汪婉参赞受邀做了题为《回顾与展望：中日关系能否进入新时代”》的特别纪念演讲。程永华履新驻日大使的2010年，恰值中国GDP超越日本，综合国力的消长使两国关系进入多事之秋。安倍重新执政后，从参拜靖国神社，实施一系列制衡中国的外交举措，到主动示好中国，2018年两国关系终于重回正轨。作为陪伴首要责任者大使的夫人，汪婉在一线亲身经历和见证了中日关系的跌宕起伏与大开大合。她认为，中日关系的改善，虽然因素很多，关键在于其内在的逻辑。日本外交的自主性越来越强，特朗普在日本民众中并不受欢迎，中日关系有发展空间。展望新时代的中日关系，关键在于加强政治互信，拓展经贸合作，改善国民感情，管控敏感领域。

复旦大学日本研究中心主任胡令远在闭幕致辞中指出，以史为鉴、面向未来，依然是新时代中日关系的重要命题。

来自国内近百家高校及科研单位的130余名代表出席了本次年会。

(责编：贾文婷、杨牧)