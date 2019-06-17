“小爱杯”人工智能国际创业大赛角逐硅谷

图为光谷创业咖啡总经理李儒雄为硅谷赛区第一名颁奖

人民网美西6月17日电（记者邓圩）当地时间6月16日下午，2019“小爱杯”人工智能国际创业大赛硅谷赛区在santa clara coworking space会议厅拉开帷幕。10个硅谷地区优秀人工智能项目进入此次复赛竞逐唯一决赛名额。

“小爱杯”人工智能国际创业大赛由中国湖北省科学技术厅主办，北京小米智能科技有限公司冠名，中国湖北省创业投资引导基金管理中心、光谷创业咖啡承办。

本次硅谷赛区参赛项目，涉及人工智能机器人、大数据应用与云平台服务、智能图像识别、智能语音控制等人工智能领域。最终，来自Deck的Roybi Robot项目获得第一名，成功晋级武汉决赛。此外，Forcz项目、Artivive项目获得2019“小爱杯”人工国际创业大赛硅谷赛区优秀团队。

据介绍，2019“小爱杯”人工智能国际创业大赛共设十大分赛区：硅谷、新加坡、香港、东京、北京、上海、深圳、成都、西安、武汉，每个赛区第一名参加6月27日在武汉光谷举行的AI巅峰对决，获胜项目将有机会参与小米集团高层座谈以及与小米人工智能平台进行后期深入合作，而小米IOT平台已连接IOT设备数达1.7亿台，同比增长70%，已成为全球最大的消费类物联网公司。

今日获得第一名的项目Roybi Robot一个AI驱动的教育伴侣机器人，目前目标是3-7岁的儿童，专注于语言学习。Roybi提供了量身定制的教学体验，利用机器学习技术根据孩子的能力提供内容。Roybi与孩子以及他们的导师(包括老师、父母和祖父母)进行交互。

据了解，2019“小爱杯”人工智能国际创业大赛依托小米公司国际国内影响力，将吸引600个以上人工智能相关领域优质创新创业项目报名参赛，影响超过10000名创新创业人才，国内外100家以上知名媒体宣传报道。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)