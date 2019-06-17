新华社首尔6月17日电 专访：韩国靠开放与创新跨越“中等收入陷阱”——访韩国现代经济研究院专家韩载振

新华社记者陆睿

如何跨越“中等收入陷阱”，是全球发展中经济体集体面临的挑战。而创造“汉江奇迹”的韩国是为数不多成功跨越“中等收入陷阱”、跻身高收入国家的经济体。韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振日前接受新华社记者专访时表示，开放市场和产业创新是帮助韩国跨越“中等收入陷阱”的关键。

“中等收入陷阱”是世界银行总结归纳的一个经济现象，即在人均国民收入达到3000美元后，许多国家便陷入经济增长停滞期。据韩国央行统计，韩国2018年人均国民收入达3.13万美元，已成为名副其实的高收入国家。

韩载振说：“韩国经济在20世纪七八十年代开始腾飞，那时主要以投资和出口作为拉动经济增长的引擎。但随着人均国民收入突破1万美元，更需要关注的是如何实现经济增长从高速度向高质量转变。”

他表示，韩国前总统朴正熙执政时期，韩国政府主导的经济增长模式促进了大规模投资、基础设施建设，为经济飞跃式发展提供了有力支撑。但在经济形态成熟并形成一定规模后，经济的可持续发展就应更多依靠开放市场和创新。

韩载振表示，要打造开放市场，鼓励民间投资和消费很关键；另一大关键是积极培育创新型企业，实现产业结构的创新升级。他说：“虽然韩国在20世纪末经历了严重金融危机，但幸运的是从以上两大方面找到了推动经济持续发展的动力。”

1997年爆发的亚洲金融危机一度重挫韩国经济，并引发人们对此前发展模式的反思。韩载振说，得益于产业结构调整、开放市场和减少限制、帮助民营企业发展，韩国经济重新焕发活力并重回正轨。“我认为这是韩国能成功躲避‘中等收入陷阱’的最根本原因。”

但跨越“中等收入陷阱”、成为高收入国家后，并不意味着韩国经济就安全了。韩载振说，虽然目前韩国人均国民收入已超过3万美元，早已跨越“中等收入陷阱”，但出口占韩国经济的比重仍超过服务业。

他强调说，韩国经济仍须继续推进结构调整，否则很难说将来会面临什么样的其他经济困境或陷阱。

谈及中国时，韩载振认为，当前不用对“中等收入陷阱”太过担心。因为中国经济体量十分巨大，而且正在集中精力推动企业创新发展；同时，中国在深化对外开放方面也不断做出新努力。

他强调，不能仅通过经济增速来判断中国是否会陷入‘中等收入陷阱’，关键要看结构转型。现在中国正在朝着成为消费大国的方向努力。只要中国继续维持稳定的经济增长势头，促进创新驱动的增长模式，培育健全的消费市场，就大可不必担心跌落“中等收入陷阱”。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)