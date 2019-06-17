以色列将出席涉巴勒斯坦问题的巴林经济研讨会

新华社耶路撒冷6月16日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列外交部长卡茨16日表示，以方将出席本月下旬在巴林召开的、涉及巴勒斯坦问题的经济研讨会。

这是以色列官方首次对是否出席巴林经济研讨会表态。目前，以色列与巴林尚未正式建立外交关系。

以色列媒体报道，卡茨是16日在美国纽约出席以色列《耶路撒冷邮报》年会后透露上述消息的。卡茨赞扬美国通过安全合作、经济倡议推动美与阿拉伯国家关系的做法，称巴林经济研讨会正是这些努力的核心内容。

本月25日至26日，美国和巴林将在巴林首都麦纳麦合办题为“和平促繁荣”的经济研讨会。美国政府透露，美方将把“世纪协议”第一阶段内容交由会议讨论，主要涉及在巴勒斯坦投资和兴建基础设施。

美国总统特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”，希望以此推动巴以双方实现最终和平。巴勒斯坦方面多次表示不会接受这一协议，并拒绝出席巴林经济研讨会。

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