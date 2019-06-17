人民网>>国际

以色列将出席涉巴勒斯坦问题的巴林经济研讨会

2019年06月17日13:41  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷6月16日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列外交部长卡茨16日表示，以方将出席本月下旬在巴林召开的、涉及巴勒斯坦问题的经济研讨会。

　　这是以色列官方首次对是否出席巴林经济研讨会表态。目前，以色列与巴林尚未正式建立外交关系。

　　以色列媒体报道，卡茨是16日在美国纽约出席以色列《耶路撒冷邮报》年会后透露上述消息的。卡茨赞扬美国通过安全合作、经济倡议推动美与阿拉伯国家关系的做法，称巴林经济研讨会正是这些努力的核心内容。

　　本月25日至26日，美国和巴林将在巴林首都麦纳麦合办题为“和平促繁荣”的经济研讨会。美国政府透露，美方将把“世纪协议”第一阶段内容交由会议讨论，主要涉及在巴勒斯坦投资和兴建基础设施。

　　美国总统特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”，希望以此推动巴以双方实现最终和平。巴勒斯坦方面多次表示不会接受这一协议，并拒绝出席巴林经济研讨会。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved