 中日专家研讨新时代中日关系

人民网武汉6月17日电（记者朱玥颖）6月15日，由武汉大学日本研究中心主办、早稻田大学社会科学部综合学术院合办的“新时代中日关系”国际学术研讨会在武汉举行。

武汉大学党委副书记沈壮海教授表示，在当前的国际形势下，中日学者共同探讨中日历史、政治、经济、法律、文化等议题，有利于促进相关研究的发展，推进中日关系行稳致远。

武汉大学原副校长、武汉大学日本研究中心主任胡德坤教授指出，当今世界处于百年未有之大变局，和平与发展仍然是世界主题，合作共赢成为新的潮流，世界发展模式从战后的自我发展转变为合作发展模式。在这种形势下，中日两国应从国家战略高度处理两国关系，从多元视角探讨两国的合作，对推动两国关系发展有着重要意义。

东京大学公共政策大学院院长高原明生教授指出，安全问题存在的风险是当前两国关系发展的障碍。中日两国应“以史为鉴、面向未来”，加强经济依存与非传统安全领域的合作，改善和发展公共外交，同时加强青少年的交流。

早稻田大学现代中国研究所所长青山瑠妙教授认为，当前中日两国经贸关系紧密，民间交流频繁，今后两国应当加强政治互信、防止突发事件的发生，同时继续推进两国区域贸易一体化，为高端制造等领域的合作创造有利条件，特别是加强两国在“一带一路”框架下的交流与合作。

此外，武汉大学国际问题研究院院长余敏友教授和早稻田大学社会科学综合学术院副院长早田宰教授还交换了《武汉大学与早稻田大学学术交流意向书》。

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