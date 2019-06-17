“丝路一家亲”系列活动在孟加拉国启动

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新华社达卡6月17日电（记者刘春涛）“丝路一家亲”行动孟加拉国站系列活动启动仪式暨中孟“丝路之友俱乐部”成立仪式16日在孟加拉国首都达卡举行。

“丝路一家亲”行动聚焦人文交流和民生合作两大领域，为各国社会组织开展交流研讨、互访、民生公益项目等活动提供支持和帮助。该行动已列入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单，目标是在未来两年推动“一带一路”沿线国家社会组织建立500对合作伙伴关系，在沿线发展中国家开展200项民生项目。

中孟“丝路之友俱乐部”由中国当代世界研究中心与孟加拉国孟中丝路论坛合作创办，旨在推动中孟“一带一路”合作，促进中孟战略合作伙伴关系健康向前发展。中孟“丝路之友俱乐部”将建立覆盖全孟的“丝路之友”平台，邀请孟政党、政府、议会、媒体、智库等代表加入俱乐部。

到访的中国全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩在仪式上致辞时说，希望两国以此为契机广泛开展民间交流，推动民生合作，让两国人民共促民心相通事业，共享民心相通成果，不断夯实中孟友好的社会和民意基础。

孟加拉国国民议会副议长法兹勒致辞时说，孟加拉国赞赏中国提出的“一带一路”倡议，认为该倡议将有助于两国发展战略对接，发掘两国各领域合作潜力，以实现两国共同发展与共同繁荣。

吉炳轩和法兹勒共同为“丝路一家亲”行动孟加拉国站系列活动启动和中孟“丝路之友俱乐部”成立揭牌。

揭牌仪式后还举行了以中孟“一带一路”建设与促进两国民心相通为主题的研讨会。

孟共（马列）总书记迪利普·巴鲁阿、中国驻孟加拉国大使张佐等中孟嘉宾参加了当天活动。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)