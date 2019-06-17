日本财团会长笹川阳平的数十年中国公益路

80岁无论在哪个国家以任何标准定义，都已经属于老年范畴。莳花弄草,修篱烹茶，看子孙承欢膝下的岁月静好或许是大多数人印象里80岁应有的样子。

但这显然不是已经耄耋之年的笹川阳平的生活。

6月10日新疆，12日内蒙古，13日中国赴韩国返日，14日泰国……而在过去的2018年一年里，这样的海外出差有 29次。

作为国际化非盈利慈善机构日本财团的会长，笹川阳平常年奔波于世界各地，其中不乏条件艰苦的地区。

“创造没有偏见和歧视的世界”

（人民网记者张靖 摄）

一丝不苟梳向脑后的银发、粉色的衬衫和胸前橘红色的丝带状徽章是记者眼中笹川阳平特有的标志。

特别是这枚徽章，被赋予了特殊的意义——创造没有偏见和歧视的世界。它与笹川阳平的另一层身份紧密相关——除了日本财团会长以外，他还是世界卫生组织根除麻风病特别大使、日本外务大臣任命麻风病人权启蒙大使。

笹川阳平常年别在胸前的徽章。（图片来自笹川阳平博客）

他对麻风病的关注，源于父亲。

早年麻风病肆虐韩国，风华正茂的笹川阳平随父亲笹川良一去韩国的麻风病疗养院时，亲眼目睹了麻风病人的悲惨遭遇。

“当时我很年轻，过着健康的生活，看到麻风病人被严重歧视，被亲人抛弃，承受着疾病和偏见的双重折磨，很震惊。他们的表情形同死人，仿佛放弃了人生放弃了希望。”

“但是父亲不但没有嫌弃他们，还拥抱了他们，像接触正常人一样接触他们。”

这一切引发了笹川阳平的思考，他认识到必须采取行动消灭麻风病，并开始了相关活动。

“这是父亲留下的工作，我要接着做下去。”

而这一做就是几十年。

今年2月，印度政府为笹川阳平颁发“甘地和平奖”，以表彰他对印度战胜麻风病做出的贡献。下个月，他还将赴巴西18天，开展麻风病方面的相关工作。

“我们在中国历史上起到了一些微小的作用”

笹川阳平的公益活动与中国结缘于1987年，起因也与健康有关。

当时中国的经济远没有发展到现在的程度，还处于相对困难的时期。他带领团队与中国卫生部开展合作，设立了中国医生大规模赴日研修学习的项目，每年邀请100名医生到日本培训一年。

这就是笹川医学奖学金项目，迄今已坚持32年。其间，约2300名中国医生在日本进修，现在他们也都成为了中国医学界的顶梁柱。

在这个成功项目的铺垫下，一系列公益项目逐步推进，开花结果。

九十年代初期，当时中国社会经济发展正处于关键节点，人才培养和高等教育的发展都需要更好地借鉴和学习世界先进经验。

“我们就想能不能给中国学习人文社会科学的学生提供更多的机会，加强他们和世界的交流。正好当时我们已经启动了全球范围内的优秀青年奖学金项目。”

“笹川良一优秀青年奖学基金项目” 目前已在全世界44个国家的69所大学及学术机构为超过1万6千名学生发放了奖学金。中国项目分两批始于1992年和1994年，共有十所高校设立该奖学金，迄今获奖学生约8000人，占到全球获奖学生人数的一半。

“这个项目当年还起到了一个抛砖引玉的作用。因为当年以个人名义或外国基金会名义在中国大学建立奖励基金的机制还没有，我们是第一例。从那以后不断出现外国的个人及基金会对中国大学进行奖学金方面的赞助。”

奖学基金的设立，让中国学生迈出国门，走出亚洲，走向世界。“从中国教育和国际教育接轨交流的角度来讲，我们在历史上起到了一些微小的作用。”，笹川阳平如是评价。

对于奖学基金项目，笹川阳平有一个遗憾。医学奖学金获得者们有一个共同的组织——同学会，获奖者可以通过同学会分享信息，相互交流。但是优秀青年奖学金的获得者之间始终没有一个能够相互联系的平台。

目前，项目运营方东京财团设立了网站，可以为每一位获奖者创建个人信息页面。

“大家接受了高等教育，不能只顾自己幸福，也希望他们把学到的东西回馈给社会。在发生灾难的时候，有贫困孩子上不起学的时候，要去帮助他们。我们要为这样的人们提供资金。今后要努力通过网络加强与获奖学生之间的联系，提供最新的信息。”

“虽然花了点时间，但是要打造一个让奖学基金覆盖的世界69所大学自由交流的平台。”

在设立奖学基金之后，日本财团自1999年起又赞助日本科学协会开展图书捐赠项目，向中国大学无偿捐赠图书。九十年代的中国高校，图书馆尚不完备，尤其外国图书匮缺。“我们觉得可以在这个方面提供一些力所能及的帮助。”

赠书听起来简单，实际操作流程却十分繁复。首先要联系出版社、企业、研究所及大学等各单位收书，收来的图书不是一股脑捐出，而要整理出书目明细，让中国的高校按需从中挑选，再通过物流通关等手续运送到国内高校。收不到书，项目无法开展。

赠书项目直到今天还在持续，20年来中国70多所高校收到了总计近400万册日本原版图书。

也许，今天在大学图书馆随手抽出的一本日文书，那背后就有笹川阳平的心愿，更有中日双方无数人的付出与汗水。

笹川阳平的公益活动一直没有止步。为了激励日语学习者，日本财团进一步赞助日本科学协会，相继举办了笹川杯作文大赛和日本知识大赛。去年,有109所高校参加了日本知识大赛, 活动开始至今,参赛学校累计达到796所。

“中国在不断地发展变化，作为一个小小的民间基金会，我们要不断分析两国正处于怎样的阶段，有哪些重要的课题，根据这些课题不断地评估、更新我们的项目设计目标，在两国交流方面发挥我们的作用。”

“把日中关系打造成联合国194个国家的榜样”

为什么笹川阳平如此重视中国的公益项目，是大多数人心底的疑问。

“从历史角度来看，全世界只有日本和中国。”

在笹川阳平心里，联合国194个成员国中，像中日两国这样有着两千年交往历史的邻国绝无仅有。他多次在各种活动的致辞中提到，“这是人类历史上的奇迹”。

“在两国交往的过程中，有过摩擦和紧张，但从历史和长远来看友好合作是基调。日中两国年轻人应当增进相互理解。当前国际形势复杂，希望两国共同努力，形成良好的合作关系，把日中关系打造成联合国194个国家的榜样。这是我们努力的方向，这个担子在年轻人身上。”

“人不是活在大自然中，而是被大自然养活，所以活着就要努力”

在6月的新疆大学、内蒙古大学“笹川良一优秀青年奖学基金项目”25周年纪念活动之行后，笹川阳平下半年还将再来中国，参加云南大学、重庆大学、中山大学的纪念活动。

在有限的时间里，做出比别人多一倍的事，需要体力，更需要旺盛的精力。

像大多数成功人士一样，笹川阳平自律，保持着良好的健身习惯。

不管多忙，他总会留出时间运动。在内蒙古大学参加活动期间，他早晨4点半起床，在酒店里锻炼。而不出差的时候，他也坚持每天散步。他东京的办公室位于7楼，但他从不坐电梯。能走楼梯就不用电梯是他的信条。

“每个人都知道保持健康的方法，但很多人坚持不下去。”

为了保持精神上的年轻，笹川阳平特别注重时尚。他笔挺的西装下经常是粉红色的衬衫，一头银发精致地梳在脑后。冬季出行时，还会戴一顶别致的帽子。他觉得整洁的仪表很重要，上了年纪以后更要让自己尽量看上去年轻些。

笹川阳平的爱好朴素得令人意外，不是打高尔夫、不是钓鱼，而是除草。

他的小别墅里有个院子。闲暇时间他最爱做的事，是在院子里除草，从早到晚。

“除草的时候进入一种禅修状态，这是一种锻炼精神的方法。不用和任何人说话，周围没有别人，只有自己。”

“劳作一天，到了黄昏时分，舒筋展骨，听小鸟啼鸣，看云卷云舒。这时会想，‘人不是活在大自然当中，而是被大自然养活着啊，所以活着就必须要努力’。拔完草后冲个澡，喝个小酒，看看书，这是我的爱好。”

笹川阳平坚持一个月读15-20本书，其中很多是别人送的。他会认真读完每一本，并给送书的人发感谢信，同时告知对方自己的读后感。

“很多人送我书。必须先看别人送的书，再看自己想读的书，自己想看的书反倒推后了。由于给每个送书人都有反馈，所以收到的书更多了。”

笹川阳平还有自己的博客，2011年开设以来从未间断过。里面有他每日的行程，有感悟，也有他自己的故事。

笹川阳平博客封面。6月8日笹川阳平在东京参加海洋垃圾对策项目“cosplay捡垃圾”时，装扮成人气动漫《航海王》中的路飞。（图片来自笹川阳平博客）

就像坚持运动、坚持时尚、坚持读书、坚持更新博客一样，笹川阳平的公益事业坚持了一生。一个项目开始了，就没有中断过。

坚持，贯穿了笹川阳平的人生。

“洋溢的热情、能够克服一切困难的忍耐力、不出成果决不罢休的持续力，这三点是我的人生哲学。”笹川阳平在自己的博客里这样写道。

这个世界，坚持就会有结果，曾经的努力总会开枝散叶以不同的形式回报。

就在这次内蒙古之行中接受采访时，笹川阳平偶遇了一位特殊的记者——乌仁塔娜。

彼时，乌仁塔娜还是内蒙古大学新闻与传播专业的一名研究生。她通过了“笹川良一优秀青年奖学基金”的层层选拔。她用奖学金买了专业书籍、买了采访必备但对于学生来说略显昂贵的录音笔。

几年后的今天，她已经是呼和浩特广播电视台的一名记者，以采访者的身份坐在笹川阳平的记者会上。





日本财团会长笹川阳平在接受人民网记者专访后与前“笹川良一优秀青年奖学基金”获得者、现呼和浩特广播电视台记者乌仁塔娜合影。合影前，乌仁塔娜特意换上了内蒙古的民族服饰。

(责编：燕勐、贾文婷)