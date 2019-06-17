德国小城正式命名“气功路”，系全国第一条中文拼音命名道路

据德国巴伐利亚广播电台16日报道，德国巴伐利亚州小城迪特福特政府最近正式命名一条路为“气功路”，并收录到德国官方街道名录中。这是德国第一条用中文拼音命名的德国街道。

据报道，拥有6000多人口的古城迪特福特与中国颇有渊源。自1928年起，小城每年举办“中国人狂欢节”。居民则自称是“巴伐利亚的中国人”。“气功路”是小城增添的又一“中国元素”。政府为此投资了上万欧元。

“气功路”全长3.4公里，穿越居民区、绿地和森林。路口的路牌上不仅有路名，还有气功的图文介绍。当地政府希望通过这条路鼓励居民练习气功、修身养性，同时吸引游客。

德国《图片报》几天前也报道，德国法兰克福市政府计划以“广州”来命名一座广场，表达中德两座城市的友谊。不过，该计划未得到顺利的实施。法兰克福市长费尔德曼解释称，“Guangzhou”这个发音对德国人来说实在太难了。而广场名又是日常生活中必须使用的，所以城市不得不忍痛割爱。

法兰克福当地媒体最新报道称，法兰克福市最后仍不放弃用“广州”来命名，准备用德语拼法“Kanton”代替“Guangzhou”来命名一条街道，并将于近期正式公布。看来中国对法兰克福市来说，不管是经济上还是旅游上都非常重要。

不少德国的中国问题学者对《环球时报》记者表示，随着中国影响力的提升，中德、中欧交流的增加，未来这种取中文街道名的例子会更多。就在奥地利北部小镇施瓦尔岑贝格，前不久为表扬中医在该镇的作用，命名一条街道为“养生之道”。（青木）

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