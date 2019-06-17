局势升温！美伊“油轮遇袭”对峙升级，媒体担忧“擦枪走火”

两艘油轮在阿曼湾遇袭事件继续发酵，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼16日首次公开将之归咎于伊朗，并呼吁国际社会对袭击采取“决定性立场”。法新社16日称，这是油轮在波斯湾重要航道遇袭后，穆罕默德首度针对沙特与伊朗紧张对峙升级发表评论。“伊朗肯定对油轮遇袭负有责任”，上周日美国国务卿蓬佩奥在接受福克斯新闻节目采访时再次重申了他的观点，并称美国获得的情报“有大量证据”支持他的判断，但他仍然没有给出任何细节。同一天，伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼则反唇相讥，称针对油轮的可疑行动更像是华盛顿“对制裁的补充措施”。对此，中东媒体纷纷表示担心，认为围绕油轮的各种较劲可能“擦枪走火”，使局势“朝着开战的方向发展”。

“中东眼”网站评论说，自上月阿联酋海域4艘油轮遭到袭击以来，有关各方都在采取措施为局势降温，尤其是卡塔尔、日本和阿曼领导的一系列外交倡议和行动旨在缓和紧张局势，而上星期四的事件显然是由“一个对调解和降温不感兴趣的形势破坏者制造的”。文章说，除了当事的美国和伊朗外，还有其他各方在幕后觊觎和暗中使劲，使局势朝着开战方向发展。如果处置不当，可能擦枪走火，甚至引发海湾局势失控。

“美国的视频是否能坐实是伊朗干的？这些证据能否为军事报复提供足够理由？我们能相信美国的说法吗？”“德国之声”16日在一篇文章中连续发问。文章认为，伊朗政府主动给美国理由发动战争，这在逻辑上讲不通——伊朗的军力远不及美国，如果冲突，伊朗输的可能性更大。伊朗可能通过袭击油轮向美国在军事上秀肌肉，这只是猜测。同样，认为美国、沙特或者以色列是此次袭击的幕后黑手，也是猜测。

美国总统大选民主党参选人桑德斯15日在推特上强调，如果此次油轮被袭事件被用作对伊朗开战的理由，这对美国将成为一场灾难。他说，美国单方面攻击伊朗是非法的。路透社16日称，德黑兰和华盛顿都无意开战，但这丝毫不能缓解外界担忧这两个宿敌擦枪走火，意外滑入战争。

美国《纽约时报》15日发表社论认为，最近发生的油轮遭袭事件存在悬而未决的问题。两国强硬派都对外交途径不感兴趣。伊朗知道与美国冲突的破坏性，但是伊朗官员一直暗示，如果本国石油无法出口，其他海湾国家也别想出口石油。特朗普政府在伊朗战略上缺乏一致性，不断发出冲突性信号，而这些信号增加了不确定性。文章认为，特朗普不该听从总统国家安全事务助理博尔顿等鹰派顾问的建议，与伊朗对话才是明智之举。（黄培昭 任重）

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