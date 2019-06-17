伦敦一天发生5次袭击，特朗普逮住机会再炮轰伦敦市长

十多天过去了，美国总统特朗普与伦敦市长萨迪克·汗隔空互骂的场景还未在人们的脑海里消失，15日，特朗普又在推特上称萨迪克·汗为“正在摧毁伦敦城的国家耻辱”。

据英国广播公司15日报道，在14日至15日不到24小时内，伦敦不同地点发生5次袭击，造成3人死亡3人受伤。英国媒体专栏作者、知名右翼人士凯蒂·霍普金斯由此在推特上称，伦敦已成为“刺杀城市”，“这是萨迪克·汗治理下的伦敦斯坦”。“伦敦斯坦”一词被用于形容伦敦政府未能有效解决伊斯兰极端分子的问题。

15日，特朗普转发了霍普金斯的推特，并写道：“伦敦急需一个新的市长，萨迪克·汗就是个灾难，他只会让情况变得更糟!”不久后，特朗普再次发推特，指责萨迪克·汗是“国家耻辱”。

英国《卫报》15日称，针对特朗普的最新攻击性言论，伦敦市长发言人回应说：“萨迪克·汗正专注于支持伦敦的社区和应对紧急事务……他的心与受害者的家属在一起，不会浪费时间回应这种推文。”

英国工党领袖科尔宾16日在推特上表示，发生致命袭击事件时，特朗普却来攻击伦敦市长，这是非常可怕的。他还说，萨迪克·汗正在支持警察完成工作，但霍普金斯等人却在“我们需要团结时寻求分裂”。

特朗普因伦敦发生袭击而炮轰萨迪克·汗之际，美国加利福尼亚州一家超市于当地时间14日晚发生枪击案，造成一死两伤，据称起因是一场争吵。

近年来，特朗普与萨迪克·汗矛盾不断。本月初特朗普访问英国之前，萨迪克·汗在媒体上发文称，特朗普如同“20世纪的法西斯分子”。特朗普则在刚抵达英国后，就称萨迪克·汗为“冷血的失败者”。（张梦旭）

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