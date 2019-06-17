肯尼亚边境地带路边炸弹袭击警车 多名警察丧生

肯尼亚警方发言人说，一辆在肯尼亚和索马里边境巡逻的警车15日遭遇路边炸弹袭击，多名警察丧生。
警方发言人查尔斯·奥维诺告诉路透社，事发时车上有11名警察，确切死伤人数仍在核实。
暂时没有组织或个人宣称制造这起爆炸袭击事件。
索马里极端组织、尤其是“青年党”时常把肯尼亚安全部队成员作为袭击目标。“青年党”关联“基地”组织，近年来多次在索马里及其邻国发动袭击。肯尼亚2011年10月起向索马里派驻军队，打击这一极端组织。
这一极端组织14日宣称袭击肯尼亚东北部靠近索马里边境的一座村庄，绑架3名肯尼亚预备役警察。（闫洁）【新华社微特稿】
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