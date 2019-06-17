穆迪调降土耳其主权信用评级 土方指其“不公”

土耳其外交部15日说，国际评级机构穆迪投资者服务公司调降土耳其主权信用评级，不符合土耳其当前经济基本面，令人质疑穆迪的“客观和中立”。

穆迪投资者服务公司14日下调土耳其主权信用评级，由Ba3降至B1，评级展望维持负面。对穆迪的做法，土耳其外交部15日回应，土耳其遭遇“不公正对待”，穆迪下调评级，“与土耳其经济的基本指标不符，因而让人质疑它的分析是否客观和中立”。

德新社报道，穆迪认可土耳其经济多样性且政府低水平负债等有利因素，但认为伊斯坦布尔市长选举在即，存在潜在政治骚乱风险，恐怕导致土耳其本币里拉贬值和外汇储备消耗。穆迪说，土耳其从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统，美国考虑施行制裁，可能让土耳其经济和金融系统进一步承受压力。

伊斯坦布尔定于本月23日重新举行市长选举。在今年3月结束的选举中，在野党共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢获胜，但执政党正义与发展党指认选举违规。土耳其最高选举委员会5月裁定选举结果无效，重新举行选举。（陈立希）【新华社微特稿】

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