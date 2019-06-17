利比亚海岸警卫队拦截一艘载有非法移民的橡皮艇

新华社突尼斯6月16日电（记者黄灵）的黎波里消息：利比亚海军16日说，利海岸警卫队在首都的黎波里以东海域拦截了一艘载有91名非法移民的橡皮艇。
利比亚海军发言人阿尤布·卡西姆当天对媒体表示，利海岸警卫队15日在的黎波里以东约55公里处海域拦截了一艘橡皮艇，船上载有91名非法移民，其中包括3名女性和两名儿童。
卡西姆说，这些人均来自非洲其他国家，他们在接受医疗和人道主义援助后已被送往的黎波里的一个难民营。
近期以来，利比亚沿海地区多次发生非法移民偷渡事件。据利比亚相关部门的数据，利海岸警卫队仅在5月份就救助了1200多名非法移民。
2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚政局陷入持续动荡，政府无法对海岸线和陆上边界实施有效管理，许多非法移民来到利比亚，以此为中转站横跨地中海偷渡至欧洲国家。
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