中印学者：两国关系向好发展符合时代趋势

研讨会现场

人民网北京6月15日电 （徐祥丽）6月13日，习近平主席与莫迪总理在上海合作组织比什凯克峰会期间举行会晤，这是双方领导人在莫迪于5月30日开启第二个总理任期之后的首次会面。习近平主席强调，双方要坚持深化互信、聚焦合作、妥处分歧，使中印关系成为促进两国发展的更大正能量。莫迪总理赞同并强调了双方在武汉非正式会晤取得的巨大成功。

6月14日下午，盘古智库印度研究中心高级顾问、尼赫鲁大学东亚研究中心主席谢钢教授（Prof. Srikanth Kondapalli）到访盘古智库参加“莫迪2.0时代中印关系”研讨会，并以“印度大选与选后中印关系”为题目进行讲座，随后与盘古智库理事长易鹏及中方学者进行了深入交流。

谢钢发表演讲

谢钢指出，印度经济发展仍然面临税收改革、土地征用法改革、劳动法改革与环境保护等问题，但由于本届大选印度人民党强势获胜，莫迪在其第二任期有望较为顺利地推进上述改革。

此外，莫迪政府持续将经济发展作为首要任务并计划在5年内使GDP超过5万亿美元。为达此目标，莫迪政府将会在2025年前将基础设施投资金额提高到1.5万亿美元，同时提出了“印度制造、智能印度、技能印度”三个口号，并希望在国际组织中扮演更加活跃的角色。

在外交方面，谢钢教授着重强调了中印关系对印度的重要性，并回顾了近几届政府的中印高层往来。他指出，进入21世纪之后，中印两国领导人的会面变得更加频繁且常态化，2018年两国领导人在武汉的非正式会晤是中印外交史上的里程碑。会晤期间，双方就战略沟通、反恐、边境问题、经济合作以及多边外交等议题进行了深度交流并达成多项共识。谢钢认为，在莫迪总理的第二任期内，这些议题将会继续成为双边关系中的重点。

盘古智库学术委员、中国国际问题研究院资深研究员、中美关系研究中心常务副主任刘学成，盘古智库学术委员、北京大学国际关系学院副教授韩华以及盘古智库高级研究员、清华大学一带一路研究院研究员陆洋出席了本次研讨会。

与会中方学者与谢钢就中印关系、美印关系、印度内政等话题进行了深入交流。对于中印关系，双方一致认为两国关系向好发展符合时代趋势，中印良好合作将有助于为彼此提供新的发展机遇，在目前双方高层战略方针的引导下，中印关系将在未来不断改善，并且一起在国际社会中扮演更加重要的角色，为世界的和平与发展做出巨大贡献。

(责编：杨牧、贾文婷)