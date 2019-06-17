中企承建奎托水处理厂顺利实现试通水 14万安哥拉人将受益

图为水处理厂施工现场。万宇摄影

人民网约翰内斯堡6月17日电 （记者 万宇）安哥拉奎托消息：当地时间6月15日，中国铁建二十局集团（CR20）承建施工的安哥拉奎托供水项目顺利实现试通水。

奎托供水项目为EPC总价包干合同中国贷款项目，是奎托市供水系统加强工程，内容涵盖取水泵站、水处理厂、R1蓄水池、既有管道加固、入户及管网、市电引入等工程。设计取水泵站位置位于奎托市西南方库凯马河，距离市中心约16公里。水处理厂水处理能力每日1.5万吨，日供水能力和供水面积均是既有水厂的4倍。项目建成后，是奎托市最大最完善的供水系统，为奎托市及南部4个区域、两个监狱等提供生活饮用水，同时补给既有水厂3万户居民用水不足，直接受益民众达14万人。

在项目建设期间，与比耶省政府一直保持着良好的社会关系，先后为奎托市修建碎石道路12公里，项目引接的市电同时供政府水厂共同使用，先后收到政府表扬信4封。 安哥拉国家水电部部长、比耶省省长、奎托市市长等多次视察，对项目给予高度评价。据项目负责人介绍，该项目计划于今年7月初通水至市区蓄水池，10月中旬完成入户连接和水表安装，正式投入使用。

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