新西兰发生规模7.2级地震 海啸警报已解除

人民网讯 据法新社报道，新西兰东北方偏远的克马得群岛附近16日发生规模7.2级强震，短暂引发海啸警报。

克马得群岛发生的强震初步测得为7.4级，稍后被美国地质调查所（USGS）下修至7.2级。新西兰相关机构最初预报，海滩、港口、河口及小型船只活动恐遭遇威胁，但8分钟后便解除警报。

太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）也解除对南太平洋部分地区的海啸警告，但表在地震发生地区的附近部分沿海地带，可能出现小规模海面波动。

这起规模破7的地震发生在当地时间上午16日10时55分，震源深度10公里，震中在新西兰北岛陶兰加（Tauranga）928公里处。（老任）

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