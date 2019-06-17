阿根廷巴拉圭乌拉圭三国发生全国大停电事故

人民网讯 据美国媒体报道，阿根廷、巴拉圭和乌拉圭的互联电网发生“大规模故障”，导致三国完全停电。位于布宜诺斯艾利斯的电力分销商埃德苏尔说，智利的部分地区和巴西南部的部分地区也出现了停电。
有关当局正全力抢修恢复电力供应，但到16日下午，阿根廷4400万人口中有近一半仍处于黑暗之中。乌拉圭的能源公司UTE说，阿根廷系统的故障曾一度切断了乌拉圭所有地区的电力供应，并将此次大停电归咎于“阿根廷网络的缺陷”。艾德苏尔说，当务之急是恢复医院和健康中心的电力供应。
由于大停电，公共交通和商业活动完全停止。在阿根廷，选民们用手机照亮选票来参加州长选举。阿根廷能源部长洛佩特吉说：“这是一个不应该发生的非常事件。”他说，造成停电的原因正在调查中，工人们争取在16日结束的时候恢复全国范围内的电力供应。
报道说，故障发生于当地时间16日早上7点左右，地点是阿根廷东北部的一个输电点。（老任）
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