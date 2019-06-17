G20召开在即 日本男子在大阪持刀袭警夺枪逃跑

日本一名男子16日早在大阪府吹田市刺伤一名警察并夺走配枪，枪内有5发子弹。大阪警方发布嫌疑人照片，以涉嫌杀人未遂予以通缉。

【抢配枪】

16日早晨大约5时40分，警方接到报警，说大阪府吹田市千里山雾之丘的千里山警务站内，一名警官流血倒地。大阪府警方证实，受伤警察是古瀬铃之佑，现年26岁，身受多处刀伤，凶器插入他的左胸。

送往医院前，古瀬告诉其他警察：“一名男子用刀刺伤我，抢走我的配枪。”大阪府警局刑事总务课证实，古瀬配枪枪套的金属扣脱落，配枪可能遭行凶男子抢走。那把手枪内有5发子弹。

共同社报道，日本警察正在更新配枪枪套，新型枪套更不容易遭抢。只是，古瀬的枪套是旧型号。

大阪府知事吉村洋文在社交媒体“推特”说，已经要求大阪府北部学校暂停课外活动。吹田市附近一座公园活动临时中止；在野党立宪民主党党首枝野幸男取消原定16日晚在大阪市的街头演讲。

一名49岁女性居民告诉共同社记者：“希望能在嫌疑人用枪前抓获他。”

大阪定于28日、29日召开二十国集团领导人会议。吉村说，如果无法在会议举行前把犯罪嫌疑人捉拿归案，将与警方商讨对策。

【报假警？】

大阪警方说，持枪在逃男性嫌疑人大约30岁，身高170至180厘米，穿长衣长裤。

参与调查的人士告诉《朝日新闻》记者，古瀬遇袭前大约1小时，那处警务站附近监控摄像4时15分摄取一名30岁左右可疑男子的画面。他身穿深色短外套、白色T恤和深色长裤，戴白色帽子和眼镜，在警务站附近徘徊。这名男子与嫌疑人外形特征相似，同样遭警方追查。

警方公开监控录像拍摄的袭警嫌疑人画面，大阪府警察本部长石田高久向附近居民致歉，呼吁民众小心、发现可疑人员立即报警。

大阪警方说，千里山警务站当时有3名警察值班。事发前，有人打电话报警说，一间无人居住的空房遭闯入。两名警察先行前往事发地点查看，古瀬带上采证必要设备准备出发时遇袭。

调查发现，报警电话由距离事发警务站大约800米的车站站台内一个公共电话亭拨出，没有确认报警人所说房屋遭人侵入。警方认定，犯罪嫌疑人可能报假警，趁只剩一名警察时发动袭击。

日本警察厅数据显示，2013年至今，日本发生9起值勤警察配枪遭抢事件。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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