2019年海外双创周英国伦敦站“中英创新合作论坛”在伦敦举行

人民网伦敦6月16日电（白天行）中英人工智能创新应用论坛日前在英国伦敦帝国理工学院举行。作为2019年海外大众创业万众创新活动周欧洲区域重点活动之一，本次论坛以“人工智能创新与商业应用”为主题，旨在就中英两国创新创业的环境、政策进一步交流，对两国的创新创业及产业合作机会进行探讨。希望吸引英国人工智能领域的创新企业积极参与中国智能应用场景建设，助力双创国际化发展，推动中英全面战略合作伙伴关系进一步深化。中国驻英使馆科技公参蒋苏南、深圳市源创力离岸创新中心创新合作部总经理杜海生、中英人工智能协会联合创始人谢治凯等嘉宾及人工智能产业应用的专家学者、企业创新代表共同出席了本次论坛。

蒋苏南公参在讲话中就中英科技合作发展现状进行了阐述，并表示中国的科技发展日新月异，在中国双创已成为一种潮流。中国拥有着全球巨大的人工智能应用市场，同时全国各地相继出台了很多双创支持政策，是全球创业者的热土。他欢迎英国的科技创业者来到中国、来到深圳，可以更高效的创新创业，达到中英优势互补，创造更大的价值。

深圳市源创力离岸创新中心创新合作部总经理杜海生表示，科技创新链压缩现象导致需求端要求能够快速传递到技术创新源头，使得需求端在创新中的权重大为增加。同时创新驱动方式的改变，尤其是以人工智能为代表的新技术革命中，创新已从技术驱动转向场景驱动为主，而中国丰富多样的智能化需求和应用场景，正是人工智能技术应用发展的黑土地。应用场景作为对现实应用需求的模拟，可以很好地解决在知识上跨学科、技术上跨行业、管理上跨部门的人工智能新技术的商用开发问题，为新技术商用同时解决研发性测试和政府规管方式探索的双重任务。

英国劳埃德银行量化交易总监朱重显表示，AI机器学习已经广泛应用于投资交易、资产管理、数据建模等方面，并能在一定程度上达到对交易员的监管，降低低难度工作的重复性，节省时间成本。但是在稳定性、连续性与关联性分析、回溯分析验证等方面还存在一定问题。总体来说，对于AI在银行业内以及行业外更多人的应用仍充满期待。

论坛最后，四组优秀的AI应用创业团队分别为与会者做了项目路演。

本次论坛由2019年海外大众创业万众创新活动周组委会主办，深圳市源创力离岸创新中心、中英人工智能协会联合承办。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)