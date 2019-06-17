也门胡塞武装袭击沙特的两座机场 声称瘫痪机场

也门胡塞武装15日用无人驾驶飞机袭击沙特阿拉伯南部两座机场，声称瘫痪机场。沙特主导的多国联军说，拦截并击落一架胡塞武装无人机。

胡塞武装15日经由马西拉电视台在社交媒体“推特”的账号发布声明，说向沙特吉赞机场和艾卜哈机场发动无人机袭击，以吉赞机场多间控制室和艾卜哈机场一座燃料库为目标。

胡塞武装发言人在声明中说：“两座机场现在无法使用。只要（多国联军）继续侵略、围攻我国，我们保证沙特会有更痛苦的日子。”

不清楚胡塞武装当天的袭击是否导致人员伤亡。胡塞武装12日向沙特发射一枚导弹，命中艾卜哈机场，致伤26人，那以后多次袭击那座机场。

沙特主导的多国联军2015年介入也门冲突，帮助也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪打击胡塞武装。沙特国家电视台15日早些时候报道，多国联军空袭位于也门首都萨那的胡塞武装，打击后者防空系统和其他军事据点，以回应艾卜哈机场12日遇袭。

多国联军本周早些时候说，击落5架无人机，阻止它们袭击艾卜哈机场和相距艾卜哈不远处海米斯穆谢特市；15日击落一架试图袭击艾卜哈机场的无人机。

路透社报道，胡塞武装与多国联军之间频繁交火可能威胁联合国主导的也门荷台达停火和撤军协议。那座港口城市是国际人道主义援助进入也门的主要门户，大约80%的食品、药品和燃料等援助物资经由那里运往也门各地。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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