油轮遇袭疑团未解之际 英国忙跟风、日本拒盲从

伊朗外交部15日召见英国驻伊朗大使，抗议英国政府跟随美国、指认伊朗制造13日阿曼湾油轮遇袭事件，要求英方予以更正。

两艘遇袭油轮之一属于日本企业。日本共同社16日以政府人士为消息源报道，美方指认迄今没有令日方信服，日方要求美方提供确凿证据。

【英跟风惹抗议】

半官方的伊朗学生通讯社15日报道，伊朗外交部一名官员召见英国大使罗布·马凯尔。“伊朗强烈谴责英国无端指认，批评英国就阿曼湾袭击事件所持立场。”

两艘油轮分别属于挪威和日本海运企业，13日在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域相继遭到袭击。美国14日指认伊朗是黑手。伊朗否认并认为这一事件“蹊跷”。

俄罗斯和德国呼吁查清事实，主张避免冲突。14日晚，继美方作出指认，英国外交大臣杰里米·亨特说，英方结论是，“几乎可以肯定”伊朗军队分支、即伊斯兰革命卫队袭击油轮。

伊朗学生通讯社报道，伊朗外交部谴责英方“盲目、匆忙跟随”美方立场，要求英国大使马凯尔解释英方立场并予以更正。但是，英国外交部一名官员告诉路透社，马凯尔没有受到伊方召见。

英国《星期日泰晤士报》报道，英国将派100名海军士兵赴英国驻巴林的一座海军基地，在波斯湾海域保护英方船只。

【日拒妄下结论】

与英方的做法相反，日本政府没有跟进指认伊朗。

以多名政府人士为消息源，共同社报道，日本政府官员没有采信美方指认，没有指认肇事方，而是试图经由多种渠道确认“事实”。

美军中央司令部13日发布视频和照片，作为指认伊朗的“证据”。

一名日本高级官员告诉共同社记者：“美方解释没有消除我方疑虑。”一名熟悉日本首相安倍晋三的消息人士说，那些“不能作为指证伊朗的确凿证据”。

在日本外务省一名官员看来，仅仅依据具备发动这类袭击的复杂技术就指认伊朗不合适，因为这一推断同样适用于“美国和以色列”。

13日日本油轮遇袭时，安倍正在伊朗访问，为伊朗和美国缓和关系斡旋。

那名熟悉安倍的消息人士说：“首相正在试图为伊朗和美国缓和关系，这些袭击严重损害他的声誉……（日方）不允许在查找真相过程中妄下结论。”

【伊朗保持冷静】

多名伊朗议员呼吁保持克制。

吴拉姆－礼萨·埃达里15日告诉伊朗劳动新闻社记者：“对所有国家而言，紧张升级或发生摩擦是当前最坏选项……伊朗的策略应该是克制。”

帕尔瓦内·马菲说：“这些袭击由‘特殊方面’发动，目的是让伊朗成为众矢之的，在本地区煽风点火。政府应该以谨慎、明智的方式处置局势。”

伊朗常驻联合国代表团13日发表声明，“完全拒绝美方没有根据的指控”并“以最强烈措辞予以谴责”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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