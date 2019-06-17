中国引领世界“数”享未来（国际论道）

5月8日，第二届数字中国建设峰会在福州闭幕。为期3天的峰会签约项目总投资额2520亿元。图为工作人员在数字中国建设成果展览会上向参观者介绍产品。

新华社记者 林善传摄

近日，联合国数字合作高级别小组发布全球数字经济未来发展纲领性报告《数字相互依存的时代》。报告表明，当今世界，从通信、互联网到数字经济生态，数字经济已经成为全球最重要的商业乃至产业基础设施，成为驱动全球经济发展的关键引擎。

电商交易额飞速领跑，移送支付风靡全球，5G网络部署不断加快……近几年来中国在数字经济领域取得的成就，令世界瞩目。数据显示，中国2018年数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，已成为世界公认的网络和数字化大国。

成绩单亮眼

“如果这是你的校车，你可能永远不想下车。”英国广播公司对中国贵州的5G公交体验车发出了这样的感叹。

今年5月，2019年第五届中国国际大数据产业博览会在贵州举行。许多外媒关注到，数博会期间，5G公交体验车亮相数博大道，供市民体验“刷脸乘车”、观看高清电影、通过VR了解附近景点等功能。

英国广播公司的报道指出，中国西南地区的5G巴士可以为乘客保持超链接状态。它向世界展示了5G可以做什么——人们可以观看仅需几秒钟下载的超高清电影，甚至可以体验虚拟现实直播。

对此，西班牙《阿贝赛报》发出这样的预言：“就像电力对19世纪的意义一样，5G也将改变整个世界。这种新的互联网技术将带来又一次工业革命——第四次工业革命，从而再一次改变人们的生活方式。”

这正是中国数字经济发展的未来。当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，人类正加速进入数字经济时代。面对这一时代潮流，中国交出了一份亮丽的成绩单。

据日本共同社报道，自2019年初以来，贵州所有441个收费站都已开通微信支付，只需5秒钟即可支付并通过收费站。

“移动支付大大提高了贵州的交通流量效率，因为每次移动支付的时间减少了10到15秒；另外，在高速公路收费站引入移动支付方式已成为贵州的环保案例，因为平均每辆排队的汽车可以节省0.002升燃油。”韩媒ZUM新闻对此评论称。

俄罗斯regnum通讯社注意到，上海虹桥火车站启动建设全球首个5G火车站。报道认为，上海正通过投资包括人工智能、工业互联网和物联网在内的新基础设施来建设“智能”城市。虹桥火车站5G网络将成为上海数字经济加速发展的一系列措施的一部分。

参与数博会报道的印度拉沙克新闻通讯社记者拉吉特·库玛赞叹说：“我看到中国在数字科技领域取得非凡成就。中国应用大数据来改善普通人的日常生活，改善政府管理水平，改善工农业水平，这是极具前瞻性的。”

新机遇涌现

万物皆数，奔腾而来。中国国家主席习近平曾指出，要构建以数据为关键要素的数字经济。如今，数字经济已成为中国经济增长的重要驱动力。

美国全国广播公司财经频道此前援引研究机构国际数据公司和数据存储公司希捷发布的一份报告称，随着中国对物联网等新技术的推进，中国每年将以超过全球平均值3%的速度产生和复制数据，并将于2025年成为全球“数据圈”的领头羊。

瑞士《新苏黎世报》称，如果说数据是我们这个时代的石油，中国无疑是拥有极丰富资源的国家，可以说坐在了大数据的“金山”上。这主要得益于中国规模巨大的人口，这一优势又让中国有能力实施新的经济模式。例如，中国利用大数据领域的优势跳过信用卡阶段，直接打造了移动支付体系；大数据还让中国企业在全球市场中实现飞跃，进入中国市场的国际企业也可以借机取得在其他市场无法达到的成绩。

新加坡《联合早报》此前报道称，随着中国互联网产业和数字经济的迅速发展，以及移动支付、人像识别等数字技术的普及，中国正在形成庞大的大数据“金库”，并将借此优势实现经济的创新驱动发展。

美国外交学者网站刊文称，中国的“数字丝绸之路”启动以来，为亚洲新兴经济体带来了新的技术机遇。作为该计划的一部分，中国科学院为“一带一路”下的多个项目搜集基于太空的遥感数据。进展不仅限于太空。2017年底，中国公司与巴基斯坦合作，开始建设连接巴基斯坦、肯尼亚和吉布提的“巴基斯坦-东非快速光缆”。在“数字丝绸之路”的另一面，电子商务和移动支付的使用越来越多，这使得电子商务和传统支付从业者之间有了更密切的合作。

合作促发展

联合国发布的报告《数字相互依存的时代》指出，数字化使人类的相互依存性不断加强。数字经济把不同经济体、不同个体深度连接在一起，助推全球化浪潮，从这个意义上讲，不断加强和巩固数字经济，也是对全球化的有力支撑。

在发展数字经济上，中国一直展现出开放与合作姿态，赢得了国际社会的广泛赞誉。

习近平主席在致2019年数博会的贺信中这样写道：“中国高度重视大数据产业发展，愿同各国共享数字经济发展机遇，通过探索新技术、新业态、新模式，共同探寻新的增长动能和发展路径。”彭博社认为，习近平主席表达了中国寻求全球科技合作的意愿。在参与数博会报道的日本商业计算机新闻社记者斋藤秀平看来，中国重视与各国合作，在当今国际环境更趋复杂多变的背景下，这一点非常重要。

美国外交学者网站称，随着中国科技企业继续向“一带一路”参与国发展，南亚和东南亚无疑将以共同的快速步伐发展。这条“数字丝绸之路”挑战了已经在经历低增长的经济体的竞争优势，同时为欠发达经济体带来大得多的经济机遇。面对即将到来的科技繁荣，跨区域公司将需要为亚洲经济体设计新的技术价值链。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)