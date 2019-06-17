牛津大学读博 四年三事（留学青年说(二)）

划赛艇、融入学院生活、完成学业——在牛津大学度过四年博士生涯的杨奇峰，用三个关键词来描述自己的博士生活。图为杨奇峰近照。

划赛艇、融入学院生活、完成学业——在牛津大学度过4年博士生涯的杨奇峰，用3个关键词来描述自己的博士生活。

赛艇打开新的世界

2013年10月，杨奇峰入读牛津大学材料系。开学第一周，他收到一份来自所在的李纳克尔学院的邮件。“我看到邮件中发来的活动通知，其中一个英文单词是马戏团，活动当天便穿了牛仔裤和衬衫。”到了现场，他才知道，因为对英文单词“马戏团”的“误解”，穿的衣服显得“格格不入”，活动其实是赛艇训练。“健身房里，20多种运动器械，参加训练的同学要挨个做一遍。”

穿着牛仔裤和衬衫的杨奇峰坚持训练的场景，让李纳克尔学院赛艇队队长对他刮目相看。“没想到在那种情形下，你还能坚持下来，我觉得你一定能划好赛艇。”事后，赛艇队长告知杨奇峰当时看好他的理由。

对杨奇峰来说，这次“意外训练”让他和赛艇从此结缘。“我喜欢运动，赛艇对我来说是一项新的体育项目。多数队员也是第一次接触这项运动，我们在同一起跑线上。我当时想，咬咬牙坚持下来，应该不会比大家差。”抱着这样的想法，杨奇峰加入了学院赛艇队。队员中，只有他来自中国。

赛艇队长注意到杨奇峰，正是看中他的坚持精神。在赛艇队长的眼中，赛艇队训练强度很高，选到一个真正的赛艇爱好者并不容易。所幸，杨奇峰并未辜负队长的期望。4年来，他严格遵循赛艇训练时间表：每周一三五早6时，和队员一起准时入水，完成1个半小时的训练；每周二、四晚，完成陆上训练。“因为早上8时要上课，同时要保证1个半小时的水上训练，将时间倒推，就需要5时起床。”杨奇峰说，“但我喜欢这样的节奏，赛艇不仅是我的爱好，也让我认识了来自世界各地的朋友”。

“我用赛艇敲开了牛津生活的另一扇门”——这个杨奇峰曾在一次分享会上所讲的题目，正是他心中对赛艇的定位。

很多次感到迷茫的时刻

划赛艇是杨奇峰的爱好，材料学更是他从初中就开始喜欢的。10多年前，正在江苏启东读初中的杨奇峰喜欢观察日常生活中的各种材料，并在不知不觉中积累了相关知识。从考入南京航空航天大学到在英国拉夫堡大学材料学院攻读硕士，再到牛津大学材料系读博士，杨奇峰将自己年少时的爱好，融入了学业中。

“对材料学感兴趣，原因之一是有在机械、材料行业从事相关工作的家人，受他们影响，便常关注这方面的知识；另一个原因是我相信材料学和中国制造业的未来密切相关。”时隔多年，杨奇峰回头看自己当年的决定，觉得“很是庆幸”。

在杨奇峰读博士的日子里，来自学业的压力并不小。“学习挺苦的，系里的实验设备24小时运行。很多时候，我要工作到凌晨两三点。”但让他感到更大压力的是“当你努力投入做项目没有结果时，会陷入自我否定”。

回想那些感受到无边压力的时刻，杨奇峰说：“会感到迷茫，会问自己是否做对了，也会思考是否继续往前走。”他也曾担心自己能否毕业，“出现这样的时刻不是只有一次两次，而是很多次”。

但杨奇峰明白，失败是科学探索的结果之一，也是其魅力所在，“不是没有结果，就没有意义，最终的选择只有一个，就是继续往前走”。

让杨奇峰感到欣慰的是，每当他陷入迷茫时，导师会鼓励他。“导师会将人和事剥离开。他告诉我，项目虽然没成功，但不代表我是个失败者。最重要的是，要重新寻求平衡点，继续努力去想解决的办法。”杨奇峰说。

如今，杨奇峰仍在读博士期间所在的原子探针实验组工作，只是身份由博士生转换为博士后，他仍在为少年时的梦想而努力。

竞选学院学生会主席成功

牛津大学材料系是杨奇峰的一个身份归属，另一个身份归属属于李纳克尔学院。“学院生活是我读博士期间非常重要的一部分。”杨奇峰说。

杨奇峰介绍说，学院更像一个独立的社区，建筑风格并不相同，是学生住宿、用餐、社交和学习的地方。学生的专业背景不同，每个学院都有来自不同系的学生，既有本科生，也有硕士生和博士生。“在学院里，你可以和不同专业背景的学生进行交流，既可以开拓视野，还可以交到朋友。我接触最多的是赛艇队的队友，他们来自美国、丹麦、菲律宾等国家，大家是很好的朋友。不同文化背景的思想碰撞让人受益匪浅。”杨奇峰说，“学院的魅力不仅在于卓越的教育理念，还有浓厚的文化氛围。”

提到学院生活，杨奇峰印象最深的是竞选李纳克尔学院学生会主席成功。“在我承担该工作的1年半时间中，重要的工作包括组织学院学生的活动，代表学生和学院教授沟通等，这段经历让我了解了牛津大学的学院是如何运行的，机会十分难得。”

当选李纳克尔学院学生会主席后，杨奇峰组织了一个10余人的工作团队，成员来自8个国家。“这样的国际化程度，让我有机会了解不同国家的文化，也让自己看问题的角度变得更为多元化。”他说。

在和大家相处的过程中，杨奇峰了解到一些成员对中国学生的“误解”，比如他们认为中国学生都喜欢抱团，会囿于小圈子等，他希望用实际行动来消解这些误解。“虽然是微薄的力量，只能影响一小部分人，但我还是愿意努力去做。现在看来，还是有成效的。”杨奇峰说。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)